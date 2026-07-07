Descubrimiento de 317 esqueletos humanos debajo de un shopping inhabitable deja sin palabras a los arqueólogos

Lo que debía ser la remodelación de una antigua tienda en Gloucester terminó revelando una parte desconocida de la ciudad. Bajo el edificio, los arqueólogos registraron 317 esqueletos humanos y 83 bóvedas funerarias vinculadas a cementerios medievales y posmedievales de la antigua iglesia de St Aldate.

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El descubrimiento ocurrió en el área de King’s Square , donde funcionó una tienda Debenhams. El lugar estaba siendo transformado en el nuevo campus urbano de la Universidad de Gloucestershire.

Los arqueólogos hallaron restos humanos pertenecientes a cementerios medievales y posmedievales. También aparecieron bóvedas funerarias de ladrillo, restos de estructuras religiosas y materiales asociados a distintas etapas de la ciudad.

Según los reportes, el lugar estuvo vinculado a la antigua iglesia de St Aldate , demolida siglos atrás. Eso ayuda a explicar por qué una zona comercial moderna escondía enterramientos bajo el suelo.

La cifra impresiona, pero el valor principal no está solo en la cantidad de esqueletos . Cada resto puede aportar información sobre salud, alimentación, enfermedades, edad, actividad física y condiciones de vida.

Por qué había cientos de cuerpos debajo del edificio

Gloucester tiene una historia urbana extensa, con huellas romanas, medievales y modernas. Aun así, encontrar cientos de esqueletos bajo un edificio comercial convirtió la obra en una ventana directa al pasado.

Durante las excavaciones realizadas en el recinto del City Campus de Gloucester, los arqueólogos recuperaron trabajos de cantería tallada de la iglesia medieval de San Aldate.

Los especialistas señalaron que el sitio permite estudiar cómo fue cambiando la ciudad a lo largo de los siglos. En una misma zona aparecen capas de comercio moderno, estilo shopping, religión medieval y vida cotidiana antigua.

También se recuperaron elementos que pueden ayudar a reconstruir prácticas funerarias. Las bóvedas de ladrillo, por ejemplo, muestran diferencias sociales y cambios en la forma de enterrar a los muertos.

Qué revelaron los dientes de los esqueletos

El análisis de huesos y dientes puede mostrar marcas de trabajo físico, lesiones, enfermedades y dieta. Incluso el desgaste dental puede dar pistas sobre hábitos alimentarios, como el consumo creciente de azúcar en determinados períodos.

Este tipo de investigaciones no busca solo contar muertos. Busca entender cómo vivían las personas antes de que la ciudad moderna cubriera esos espacios con locales, vidrieras y pisos comerciales.

El contraste es lo que vuelve tan llamativo el caso: debajo de un edificio pensado para compras y circulación urbana apareció un archivo silencioso de siglos de vida y muerte.