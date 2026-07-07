Un rugbier y su esposa desaparecieron en una montaña, sobrevivieron cinco días sin comida y su rescate conmovió a Italia

Davide y Chiara fueron encontrados sin heridas físicas después de pasar cinco noches a la intemperie en una ruta con tramos expuestos y precipicios.

Davide Cesaroni y su esposa Chiara Pesaresi fueron localizados con vida hoy en el Col Cadorin, en los Alpes Dolomitas, tras permanecer desaparecidos desde el 1 de julio. El matrimonio, que realizaba una excursión entre los refugios Pordenone y Padua, se desorientó en el sendero Marini, un trayecto en desuso caracterizado por acantilados.

La alarma se activó cuando la pareja no se presentó a trabajar en la región de Las Marcas. Davide Cesaroni, entrenador del equipo femenino de la Unión de Rugby de Ancona, y Chiara Pesaresi, ingeniera civil y arquitecta, habían iniciado lo que debía ser una caminata corta. La falta de comunicación movilizó a bomberos, rescatistas de montaña y a la Guardia di Finanza.

¿Cómo se activó la búsqueda en el sendero Marini? El último rastro digital de sus teléfonos móviles se registró el jueves por la tarde en Domegge di Cadore. Con esa información, los equipos de búsqueda centraron sus esfuerzos en la ruta que conecta el valle de Cimoliana con la vertiente veneciana. La pareja fue finalmente avistada desde un helicóptero en una zona de alta dificultad técnica entre el vivac Gervasutti y el refugio Pordenone.

El sendero donde se encontraban Cesaroni y Pesaresi presenta numerosos tramos expuestos. Según la reconstrucción de los hechos, el matrimonio enfrentó más dificultades de las esperadas y perdió el rumbo original. Al quedar exhaustos y sin posibilidad de solicitar ayuda por medios propios, decidieron detener su marcha en la montaña.

El estado de salud de la pareja y el operativo final de rescate Tres técnicos de rescate descendieron hasta su posición para evaluar su estado de salud. A pesar de haber pasado cinco días a la intemperie a una altitud de 1.700 metros, los excursionistas no presentaban lesiones superficiales. Los rescatistas informaron que la pareja se encontraba "muy debilitada tras pasar varios días a la intemperie" antes de ser trasladada en helicóptero hacia el refugio Pordenone.

Davide y Chiara permanecieron incomunicados desde que su último dispositivo móvil dejó de funcionar en la zona de Cadore. El operativo de búsqueda terrestre y aéreo concluyó con el retorno del matrimonio al valle, cerrando una búsqueda de seis días que involucró a múltiples organismos de seguridad en los Dolomitas Friulianos.