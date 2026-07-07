Una despedida de soltero termina en desastre: el barco se hundió y los siete amigos terminaron en el mar

La celebración de un empresario de Pontecagnano colapsó cuando el propietario descubrió que la bomba de achique no funcionaba mientras el barco hacía agua.

Siete hombres terminaron en el mar el pasado domingo cuando el barco en el que celebraban una despedida de soltero se hundió frente a la costa italiana. El grupo zarpó desde Salerno con el plan de recorrer la Costa Amalfitana, pero una falla mecánica convirtió la festividad en un naufragio.

La jornada comenzó en el muelle de Santa Teresa, donde el grupo abordó una embarcación de diez metros de eslora. El objetivo era festejar el próximo matrimonio de un empresario de la localidad de Pontecagnano mediante un itinerario que incluía paradas para bañarse en el mar, un almuerzo a bordo y brindis frente a los paisajes de Amalfi y Positano.

La falla técnica en Maiori y el intento fallido de regreso Mientras navegaban cerca del pueblo de Maiori, el propietario de la embarcación detectó que el casco estaba haciendo agua de manera inusual. Al intentar activar los sistemas de emergencia, descubrió que la bomba de achique no funcionaba, lo que imposibilitaba expulsar el líquido que se acumulaba rápidamente en el interior de la nave. Ante el riesgo inminente de naufragio, el capitán decidió abortar el festejo y emprender el regreso inmediato al puerto de Salerno para intentar salvar la estructura.

El intento de retorno duró apenas unos minutos debido a la velocidad de la inundación. La acumulación excesiva de agua desestabilizó la embarcación y esta comenzó a sumergirse definitivamente frente a Capo d'Orso, un punto ubicado a solo quince minutos de navegación de la seguridad del puerto. El barco desapareció bajo la superficie antes de que pudieran alcanzar tierra firme, dejando a los siete tripulantes a la deriva en las aguas del mar Tirreno.

Rescate de emergencia en Capo d'Orso y atención en Salerno La primera asistencia no provino de los servicios oficiales de rescate, sino de otros navegantes de recreo que se encontraban por casualidad en las inmediaciones de Capo d'Orso. Estos particulares presenciaron el momento exacto del hundimiento y maniobraron rápidamente para sacar a los hombres del agua antes de que la situación se tornara trágica. Poco después, una patrulla de la autoridad portuaria llegó al lugar del siniestro para hacerse cargo de la operación de socorro.

Los guardacostas embarcaron a los siete náufragos y los trasladaron de urgencia hacia el puerto de Salerno. Una vez en el muelle, el grupo de amigos, incluido el novio, recibió atención médica por parte de los servicios de emergencia. El reporte de la autoridad portuaria confirmó que todos los integrantes de la despedida de soltero desembarcaron sanos y salvos tras el incidente en el mar.