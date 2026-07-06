6 de julio de 2026 - 12:30

Una mujer se descompensó mientras subía el cerro El Gateado, se cayó y tuvo que ser evacuada en helicóptero

La excursionista, de 45 años, se descompensó durante la caminata por el sendero Mal Paso, cayó y sufrió una lesión en una de sus piernas. Debió ser evacuada por personal especializado y trasladada al Hospital del Carmen.

Una mujer se descompensó mientras subió el cerro El Gateado, se cayó y tuvo que ser evacuada en helicóptero

Una mujer se descompensó mientras subió el cerro El Gateado, se cayó y tuvo que ser evacuada en helicóptero

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Ministerio de Seguridad
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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 45 años fue rescatada este domingo por la tarde luego de sufrir una caída mientras ascendía el Cerro El Gateado por el sendero Mal Paso, en un operativo conjunto que involucró a efectivos de la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM) y al Cuerpo de Aviación Policial (CAP).

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El procedimiento comenzó alrededor de las 16.15, cuando un efectivo policial que se encontraba en la zona alertó que la excursionista había sufrido una descompensación durante el ascenso junto a familiares. Como consecuencia, cayó y sufrió una lesión en una de sus piernas que le impidió continuar el descenso por sus propios medios.

Tras activarse el protocolo de rescate, personal de la UPRAM llegó hasta el lugar, brindó asistencia a la mujer, la hidrató, inmovilizó la extremidad afectada y la trasladó en una camilla hasta un punto seguro para facilitar la evacuación.

En forma simultánea, el Helicóptero Halcón del Cuerpo de Aviación Policial despegó hacia la zona con personal médico a bordo y concretó el traslado aéreo de la víctima hasta la Base Cóndor.

Una vez allí, la mujer fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes le diagnosticaron un traumatismo en la pierna derecha. Posteriormente, fue derivada en ambulancia al Hospital del Carmen para recibir una atención médica más especializada.

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