Conmoción en Venezuela: una niña guió el rescate de su hermano antes de morir

El rescate de Moisés , un niño de 9 años que permaneció más de 72 horas atrapado bajo los escombros en La Guaira , se convirtió en una de las historias más impactantes surgidas tras los terremotos que afectaron a Venezuela . El menor fue encontrado con vida por integrantes del equipo USAR de Colombia , que participaban en las tareas internacionales de búsqueda y rescate.

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De acuerdo con el relato de los rescatistas, la supervivencia del niño estuvo estrechamente ligada a la actuación de su hermana (11), quien también permanecía atrapada junto a él y a su madre bajo la estructura colapsada .

Según informaron los equipos de rescate, la niña consiguió establecer contacto con los efectivos desde el interior de los escombros y les fue indicando la ubicación de su hermano, además de orientar el acceso para evitar nuevos derrumbes durante la operación.

¡Moises fue rescatado con vida y está a salvo! Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Tras seis horas de labores de alta precisión,… pic.twitter.com/QdqbEVEy4Y

Gracias a esas indicaciones, los rescatistas lograron llegar hasta Moisés y ponerlo a salvo después de más de tres días de intensa búsqueda.

Cuando finalmente alcanzaron el lugar donde se encontraban las víctimas, los rescatistas constataron que la hermana del niño había fallecido . También murió la madre de ambos, que permanecía atrapada en el mismo sector.

"Lo dio todo para que su hermano viviera", señalaron los rescatistas, según reportó Telecinco, al describir el impacto que les produjo la operación. Tras ser rescatado, Moisés fue trasladado con vida a un hospital de campaña, donde quedó internado bajo observación médica.

Embed El rescate de Moisés por efectivos del grupo USAR de Colombia después de permanecer más de 72 horas bajo los escombros es esperanzador, pero lo hizo posible su hermanita, que logró comunicarse con los rescatistas y los fue guiando.



Un reconocimiento para esa niña heroica. pic.twitter.com/glYBUeGy9j — Gaby Arocha (@gabyarocha) June 29, 2026

Continúan las tareas de búsqueda

Mientras avanzan las labores de rescate, las autoridades mantienen los operativos entre los escombros en distintas zonas afectadas por los terremotos. El balance oficial continúa en actualización, con miles de personas afectadas y equipos nacionales e internacionales que siguen trabajando en la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Las autoridades venezolanas informaron que ya son 1.719 los fallecidos y 5.034 los heridos, mientras que la cantidad de damnificados, que asciende a 15.866 personas.