29 de junio de 2026 - 20:47

Conmoción en Venezuela: una niña guió el rescate de su hermano antes de morir

El niño de 11 años fue encontrado con vida por un equipo USAR de Colombia tras permanecer más de 72 horas atrapado. Su hermana, que también estaba bajo los escombros, fue clave para localizarlo.

Moisés sobrevivió 72 horas bajo los escombros.

Moisés sobrevivió 72 horas bajo los escombros.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El rescate de Moisés, un niño de 9 años que permaneció más de 72 horas atrapado bajo los escombros en La Guaira, se convirtió en una de las historias más impactantes surgidas tras los terremotos que afectaron a Venezuela. El menor fue encontrado con vida por integrantes del equipo USAR de Colombia, que participaban en las tareas internacionales de búsqueda y rescate.

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De acuerdo con el relato de los rescatistas, la supervivencia del niño estuvo estrechamente ligada a la actuación de su hermana (11), quien también permanecía atrapada junto a él y a su madre bajo la estructura colapsada.

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La intervención que permitió encontrar al niño

Según informaron los equipos de rescate, la niña consiguió establecer contacto con los efectivos desde el interior de los escombros y les fue indicando la ubicación de su hermano, además de orientar el acceso para evitar nuevos derrumbes durante la operación.

Gracias a esas indicaciones, los rescatistas lograron llegar hasta Moisés y ponerlo a salvo después de más de tres días de intensa búsqueda.

Cuando finalmente alcanzaron el lugar donde se encontraban las víctimas, los rescatistas constataron que la hermana del niño había fallecido. También murió la madre de ambos, que permanecía atrapada en el mismo sector.

"Lo dio todo para que su hermano viviera", señalaron los rescatistas, según reportó Telecinco, al describir el impacto que les produjo la operación. Tras ser rescatado, Moisés fue trasladado con vida a un hospital de campaña, donde quedó internado bajo observación médica.

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Continúan las tareas de búsqueda

Mientras avanzan las labores de rescate, las autoridades mantienen los operativos entre los escombros en distintas zonas afectadas por los terremotos. El balance oficial continúa en actualización, con miles de personas afectadas y equipos nacionales e internacionales que siguen trabajando en la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Las autoridades venezolanas informaron que ya son 1.719 los fallecidos y 5.034 los heridos, mientras que la cantidad de damnificados, que asciende a 15.866 personas.

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