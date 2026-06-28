28 de junio de 2026 - 16:53

El mensaje de Racing de Córdoba para Lucas Trejo luego de la tragedia que golpeó a su familia

El club cordobés manifestó su apoyo al defensor, cuya esposa y sus dos hijos fueron encontrados sin vida tras el derrumbe del edificio donde vivían, provocado por los terremotos que sacudieron Venezuela.

La institución donde el defensor jugó durante su carrera publicó un sentido mensaje luego de confirmarse el fallecimiento de su familia.

La institución donde el defensor jugó durante su carrera publicó un sentido mensaje luego de confirmarse el fallecimiento de su familia.

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Los Andes | Redacción Deportes
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La institución, en la que el defensor tuvo un paso durante su carrera, publicó un mensaje en sus redes sociales para manifestar sus condolencias tras conocerse el trágico desenlace, luego de 74 horas de búsqueda entre los escombros.

"Desde el Club Atlético Racing abrazamos y acompañamos en su profundo duelo a Lucas Trejo, tras la irreparable pérdida de su esposa y sus hijos a causa de la tragedia ocurrida en Venezuela. Toda nuestra fuerza y consuelo para él y sus allegados en este momento de inmenso dolor. Que descansen en paz", expresó el club.

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Una carrera marcada por Venezuela

Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Trejo desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el exterior. Tras jugar en España y Grecia, regresó al fútbol argentino para vestir las camisetas de Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto.

En 2016 decidió instalarse en Venezuela para incorporarse a Monagas Sport Club, donde alcanzó el momento más destacado de su carrera. Como capitán del equipo fue una de las figuras del plantel que conquistó el Torneo Apertura 2017, el primer título de la historia del club, además de lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2018.

Más tarde continuó su carrera en el Club Sport Marítimo de La Guaira, donde seguía jugando al momento de la tragedia. En distintas entrevistas había destacado el fuerte vínculo que construyó con el país, al que definía como el lugar donde más feliz había sido durante su carrera profesional.

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Cuando se produjeron los terremotos, Lucas Trejo, aqu&iacute; junto a su familia, se encontraba en Venezuela.&nbsp;

Cuando se produjeron los terremotos, Lucas Trejo, aquí junto a su familia, se encontraba en Venezuela.

El hallazgo tras más de tres días de búsqueda

Las víctimas fueron identificadas como Yanina Maranella, esposa del futbolista, y sus hijos Aarón y Ainhoa Trejo Maranella. Los tres permanecían desaparecidos desde el miércoles, cuando dos fuertes terremotos provocaron el colapso del edificio donde residían, en el complejo Cumanagotto.

La confirmación del fallecimiento fue comunicada por el Club Sport Marítimo de La Guaira, que además solicitó respeto para la familia y el entorno del jugador.

Trejo participó de las tareas de rescate

Al momento del sismo, el plantel viajaba hacia Caracas para disputar un encuentro por la copa local. Apenas recibió la noticia, Trejo regresó a La Guaira y se sumó a las tareas de búsqueda junto a compañeros, familiares y rescatistas.

Su cuñado, Ricardo Ardiles, contó que el defensor encontró el edificio completamente destruido al llegar y que colaboró durante horas en la remoción de escombros con la esperanza de hallar con vida a su familia.

Según reconstruyeron los familiares, la esposa y los dos niños habían regresado al departamento pocas horas antes del terremoto. Aunque el encargado del edificio habría advertido sobre la alerta sísmica, nunca pudo establecerse si lograron evacuar antes del derrumbe.

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