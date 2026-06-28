28 de junio de 2026 - 17:57

Brasil enfrenta a Japón en los 16vos de final del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo, formaciones

El elenco de Carlo Ancelotti afronta su duelo mano a mano con los nipones este lunes a las 14 horas, en el Houston Stadium.

Brasil enfrenta a Japón en los 16vos de final del Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
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Así, con el ánimo por las nubes, Brasil intentará dar el siguiente paso en una llave que lo tiene como principal favorito, y que puede ser el camino para un eventual cruce de cuartos de final con Inglaterra, y posteriores semifinales ante la Selección Argentina. Pero antes de soñar con esos duelos fuertes, deberá ganarle al complicado Japón.

Los dirigidos por Moriyasu demostraron un crecimiento notable en los últimos tiempos. Al habitual derroche de orden, constancia y disciplina le agregaron desequilibrio individual. Hoy, ya no son una sorpresa en el mundo del deporte. Por ese motivo, para Brasil no será un encuentro sencillo.

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Ayase Ueda de Japón celebra su gol este sábado.

Ayase Ueda de Japón celebra su gol este sábado.

Probables formaciones de Brasil - Japón:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki It; Ritsu Dan, Ao Tanaka, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Datos del partido:

Estadio: Houston Stadium

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

TV: Telefé, DSports

Hora: 14.00

Minuto a minuto y estadísticas de Brasil - Japón:

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