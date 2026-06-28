Brasil enfrenta a Japón en los 16vos de final del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo, formaciones

El elenco de Carlo Ancelotti afronta su duelo mano a mano con los nipones este lunes a las 14 horas, en el Houston Stadium.

Brasil enfrenta a Japón en los 16vos de final del Mundial 2026

Este lunes desde las 14 horas, Brasil dará inicio a la etapa de eliminación directa cuando enfrente a Japón por los 16vos de final del Mundial 2026. Será en el Houston Stadium, con arbitraje de Maurizio Mariani. El cuadro Carioca quiere demostrar que está para grandes cosas, y los Asiáticos buscarán dar el batacazo.

La Verdeamarela jugó la fase inicial de menor a mayor. Arrancó dubitativo y con rendimiento flojo, y fue creciendo en base a la buena actuación de sus atacantes, como Matheus Cunha y Vinicius Junior. Es cierto que los rivales no demostraron mucha jerarquía, pero ganó, gustó y goleó y así pasó de ronda sin ningún tipo de sobresaltos. Para colmo, le sumó el regreso de Neymar Junior, que se recuperó de su lesión.

Brasil - Haití, por el Mundial 2026 Brasil - Haití, por el Mundial 2026 EFE/EPA/SHAWN THEW Así, con el ánimo por las nubes, Brasil intentará dar el siguiente paso en una llave que lo tiene como principal favorito, y que puede ser el camino para un eventual cruce de cuartos de final con Inglaterra, y posteriores semifinales ante la Selección Argentina. Pero antes de soñar con esos duelos fuertes, deberá ganarle al complicado Japón.

Los dirigidos por Moriyasu demostraron un crecimiento notable en los últimos tiempos. Al habitual derroche de orden, constancia y disciplina le agregaron desequilibrio individual. Hoy, ya no son una sorpresa en el mundo del deporte. Por ese motivo, para Brasil no será un encuentro sencillo.

DLA (4) Ayase Ueda de Japón celebra su gol este sábado. EFE/ Miguel Sierra Probables formaciones de Brasil - Japón: Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.