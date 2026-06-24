De otro planeta: Brasil goleó a Escocia con el doblete de Vinicius Jr y la vuelta de Neymar

La Verdeamarela venció 3 a 0 al cuadro europeo en el Hard Rock Stadium de Miami, en la última fecha del Grupo C.

Brasil fue muy superior a Escocia, y lo goleó 3 a 0 en un partido que tuvo pocas equivalencias. Vinicius Junior anotó un doblete, y Matheus Cunha puso cifras definitivas. Así, clasificó en primer lugar del Grupo C del Mundial 2026.

El trámite todavía se estaba armando cuando se dio la primera incidencia fuerte de la tarde. A los 7’, Angus Gunn tocó para Scott McKenna en una salida desde el fondo que no revestía ningún peligro, pero el zaguero se demoró en hacer el pase. Rayan se interpuso, el rebote le quedó a Vinicius Jr, y el delantero aprovechó el regalito.

Regalito de Escocia y el primero de Brasil: Embed ¡¡NO HAY QUE DORMIRSE CON VINI CERCA!! Ryan recuperó y Vinicius definió para el 1-0 de Brasil vs. Escocia en el arranque del partido. ¡La Canarinha quiere ser primero!



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De esta forma, el segundo tanto cayó por decantación, y por la diferencia de jerarquía. A los 47’, Guimaraes ensayó un centro pasado al segundo palo, y Vinicius se elevó más que su marcador para meter el cabezazo y anotar el 2 a 0 con el que se fueron al descanso.

Brasil baila al ritmo de Vinicius Jr: Embed ¡¡¡MIAMI BAILA AL RÍTMO DE VINI!!! Mala salida de Gunn para que Vinicius quede solo y la empuje a la red. ¡Ahora si festeja su doblete!



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