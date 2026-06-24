Bosnia le ganó a Qatar y espera la definición de los terceros en el Mundial 2026

Bosnia superó 3 a 1 a Qatar en la última fecha del Grupo B de la Copa del Mundo en el Lumen Field de Seattle y quedó con chances de seguir en competencia.

Bosnia fue superior a Qatar, y le ganó con claridad por 3 a 1 con los goles de Alajbegovic, Sultan Al Brake en contra, y Mahmic. Descontó Al-Haydos. Se jugó en el Lumen Field de Seattle, en el marco del Grupo B del Mundial 2026. Ahora los europeos deben esperar la definición de los terceros de cada zona.

El cuadro europeo fue claramente superior durante gran parte de la primera mitad. Se encontró con un rival abroquelado contra su propio arco, más dispuesto a marcar que a intentar llegar al gol. Debido a eso, no fue raro que las oportunidades más claras fueran para los de Sergej Barbarez.

Golazo de Alajbegovic para el 1 a 0 de Bosnia: Embed ¡¡GOLAZO DE BOSNIA PARA ROMPER EL CERO!!



Alajbegovi se acomodó para la derecha y sacó un gran remate para poner el 1-0 sobre Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/acE0rPuweQ — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026 La llave del gol también apareció con facilidad: los remates desde media distancia, ante la imposibilidad de pisar el área contraria con ventaja numérica. Después de los intentos por esa vía de Demirovic y Sunjic, a los 29’ llegó la apertura del marcador cuando Alajbegovic se sacó a dos rivales de encima y sacó un bombazo que murió en el fondo de las piolas.

Apenas unos minutos después, Dzeko recibió un centro pasado al segundo palo y la metió al medio, y en el camino la pelota se desvió en el defensor Sultan Al Brake para vencer la resistencia de su propio portero.

Bosnia se puso 2 a 0 con un gol en contra: Embed ¡SEGUNDO GOL DE BOSNIA!



Dzeko buscó el pase al medio, pero la pelota dio en Al Brake y se metió en el arco para el 2-0 ante Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/wpcd3SExDQ — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026 Parecía que se venía una goleada, e inclusive Dzeko estuvo cerca de convertir su tanto al estrellar en el palo un remate cruzado. Ese fue el sacudón que despertó a Qatar. En un lapso de cinco minutos, Al-Haydos descontó de forma inesperada, y Pedro Miguel pisó el área contraria para sacar un remate que pegó en el palo.