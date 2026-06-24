Bosnia le ganó a Qatar y espera la definición de los terceros en el Mundial 2026

Bosnia fue superior a Qatar, y le ganó con claridad por 3 a 1 con los goles de Alajbegovic, Sultan Al Brake en contra, y Mahmic. Descontó Al-Haydos. Se jugó en el Lumen Field de Seattle, en el marco del Grupo B del Mundial 2026. Ahora los europeos deben esperar la definición de los terceros de cada zona.
El cuadro europeo fue claramente superior durante gran parte de la primera mitad. Se encontró con un rival abroquelado contra su propio arco, más dispuesto a marcar que a intentar llegar al gol. Debido a eso, no fue raro que las oportunidades más claras fueran para los de Sergej Barbarez.
Golazo de Alajbegovic para el 1 a 0 de Bosnia:
La llave del gol también apareció con facilidad: los remates desde media distancia, ante la imposibilidad de pisar el área contraria con ventaja numérica. Después de los intentos por esa vía de Demirovic y Sunjic, a los 29’ llegó la apertura del marcador cuando Alajbegovic se sacó a dos rivales de encima y sacó un bombazo que murió en el fondo de las piolas.
Apenas unos minutos después, Dzeko recibió un centro pasado al segundo palo y la metió al medio, y en el camino la pelota se desvió en el defensor Sultan Al Brake para vencer la resistencia de su propio portero.
Bosnia se puso 2 a 0 con un gol en contra:
Parecía que se venía una goleada, e inclusive Dzeko estuvo cerca de convertir su tanto al estrellar en el palo un remate cruzado. Ese fue el sacudón que despertó a Qatar. En un lapso de cinco minutos, Al-Haydos descontó de forma inesperada, y Pedro Miguel pisó el área contraria para sacar un remate que pegó en el palo.
En el segundo tiempo, Bosnia mostró destreza para bajarle el ritmo al encuentro, respaldado por un Qatar con muchas ganas, pero pocas ideas. Los de Oriente Medio desaprovecharon el momento de osadía, y lo pagaron caro.
Llegó el descuento de Qatar:
A falta de diez minutos, Bajraktarevic enganchó en la puerta del área y sacó un tremendo disparo que el portero mandó al córner. De esa acción decantó el gol de Ermin Mahmic, tras recibir dentro del área entre varias piernas rivales y descolocar al arquero con su definición. Golpe de sentencia para un encuentro que se encaminaba a un cierre con suspenso.
Ahora Bosnia deberá esperar la definición del resto de los grupos para saber si pasó como uno de los mejores terceros. Así, pasará varios días entrenando sin tener la seguridad acerca de su próximo duelo. Qatar, en tanto, ya arma las valijas tras despedirse sin festejar en sus tres presentaciones.
Lo liquidó Bosnia, que sigue soñando en el Mundial 2026:
Minuto a minuto y estadísticas de Bosnia - Qatar: