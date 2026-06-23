23 de junio de 2026 - 17:51

Canadá y Suiza definen el liderazgo del Grupo B del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo y formaciones

El elenco dueño de casa se verá las caras con el cuadro europeo, este miércoles desde las 16 horas en el BC Place de Vancouver.

Canadá y Suiza definen el liderazgo del Grupo B del Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Ambos elencos sacaron una buena ventaja en las dos primeras presentaciones, logrando una victoria abultada y un empate respectivamente que prácticamente los clasificó a la siguiente instancia de la Copa del Mundo. De todas formas, la fría estadística todavía no está sentenciada, y el puesto dentro de la Zona puede cambiar.

Partido Canadá vs. Bosnia que terminó empatado por el Mundial 2026
Festejo de gol de Cyle Larin para el empate histórico de Canadá

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Por ese motivo, Canadá y Suiza buscarán sellar el boleto en un duelo mano a mano donde el empate les viene como anillo al dedo para hacerse inalcanzables para Bosnia y Qatar, que quieren dar el batacazo. Teniendo en cuenta que el duelo es a la misma hora, los cuatro equipos estarán prendidos a los resultados para saber que necesitan con exactitud.

Respecto a la cima, la cuenta es sencilla. El que gane será líder del Grupo B, mientras que un empate dejará en ese lugar a Canadá. Así, para Suiza, el liderazgo sólo será posible a través de un triunfo.

En cuanto a las formaciones, el local no podrá contar con Ismaël Koné, protagonista de una de las lesiones más fuertes de los últimos tiempos que le demandará casi un año de recuperación. En su lugar podría ingresar Nathan Saliba. La visita, mientras tanto, podría repetir la formación que viene de ganarle a Bosnia por 4 a 1.

Partido Qatar vs. Suiza Mundial 2026
El arquero de la selección de Qatar Mahmoud Abunada en acción trata de neutralizar al suizo Remo Freuler, durante el match por el grupo "B", entre qataríes y suizos, en el marco de la FIFA World Cup 2026. El partido fue jugado en San Francisco

El arquero de la selección de Qatar Mahmoud Abunada en acción trata de neutralizar al suizo Remo Freuler, durante el match por el grupo "B", entre qataríes y suizos, en el marco de la FIFA World Cup 2026. El partido fue jugado en San Francisco

Probables formaciones de Canadá - Suiza:

Canadá: Maxime Crepau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio, Ali Ahmed; Cyle Larin, Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Suiza: Gregol Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler; Fabian Rieder, Dan Ndoye, Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Datos del partido:

Estadio: BC Place de Vancouver

Árbitro: Ramón Abatti

Hora: 16

TV: DSports, TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas de Canadá - Suiza:

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