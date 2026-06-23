Canadá y Suiza definen el liderazgo del Grupo B del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo y formaciones

El elenco dueño de casa se verá las caras con el cuadro europeo, este miércoles desde las 16 horas en el BC Place de Vancouver.

Comienza la tercera fecha del Mundial 2026, que determinará el orden de los conjuntos que disputarán la fase de eliminación directa. Este miércoles, desde las 16 horas, Canadá y Suiza cerrarán el Grupo B con el objetivo de ser punteros. Se juega en el BC Place de Vancouver, con el arbitraje de Ramón Abatti.

Ambos elencos sacaron una buena ventaja en las dos primeras presentaciones, logrando una victoria abultada y un empate respectivamente que prácticamente los clasificó a la siguiente instancia de la Copa del Mundo. De todas formas, la fría estadística todavía no está sentenciada, y el puesto dentro de la Zona puede cambiar.

Partido Canadá vs. Bosnia que terminó empatado por el Mundial 2026 Festejo de gol de Cyle Larin para el empate histórico de Canadá Agencia NA (Canadian Men's National Team) Por ese motivo, Canadá y Suiza buscarán sellar el boleto en un duelo mano a mano donde el empate les viene como anillo al dedo para hacerse inalcanzables para Bosnia y Qatar, que quieren dar el batacazo. Teniendo en cuenta que el duelo es a la misma hora, los cuatro equipos estarán prendidos a los resultados para saber que necesitan con exactitud.

Respecto a la cima, la cuenta es sencilla. El que gane será líder del Grupo B, mientras que un empate dejará en ese lugar a Canadá. Así, para Suiza, el liderazgo sólo será posible a través de un triunfo.

En cuanto a las formaciones, el local no podrá contar con Ismaël Koné, protagonista de una de las lesiones más fuertes de los últimos tiempos que le demandará casi un año de recuperación. En su lugar podría ingresar Nathan Saliba. La visita, mientras tanto, podría repetir la formación que viene de ganarle a Bosnia por 4 a 1.