Bomba: se confirmó el nuevo compañero brasileño de Lionel Messi en Inter Miami

El futbolista firmará su contrato con el club de Estados Unidos luego del Mundial 2026, y arribará como agente libre.

El Inter Miami alcanzó un principio de acuerdo para incorporar a Casemiro en condición de futbolista libre. Tras finalizar su vínculo con el Manchester United, el experimentado mediocampista brasileño decidió sumarse a la franquicia de Florida, donde se convertirá en un socio clave para equilibrar el mediocampo liderado por Lionel Messi.

La operación, que venía trabajándose con perfil bajo desde el mes de marzo, terminó de encaminarse en las últimas horas gracias al deseo del propio jugador de sumarse al proyecto deportivo de la MLS. Los términos contractuales ya están pactados y solo se aguarda la finalización de los trámites administrativos de rigor para que el club realice el anuncio oficial en los próximos días a través de sus redes sociales.

Casemiro será refuerzo del Inter Miami y jugará con Lionel Messi: image Con este movimiento, el equipo rosa suma una pieza de probada jerarquía internacional en una zona del campo donde arrastraba cierto déficit de balance. El ex volante del Real Madrid aportará orden táctico, capacidad de recuperación y una voz de mando curtida en los escenarios más exigentes del fútbol mundial, virtudes esenciales para las aspiraciones de la franquicia en la temporada.

La llegada del volante central ratifica la política de la dirigencia de rodear a Messi con futbolistas de trayectoria europea y mentalidad competitiva. Aunque en el pasado fueron rivales directos en los clásicos de España, la búsqueda mutua de nuevos desafíos profesionales los unirá ahora bajo la misma camiseta en Fort Lauderdale.