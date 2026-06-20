20 de junio de 2026 - 13:57

Bomba: se confirmó el nuevo compañero brasileño de Lionel Messi en Inter Miami

El futbolista firmará su contrato con el club de Estados Unidos luego del Mundial 2026, y arribará como agente libre.

Casemiro, nuevo compañero de Lionel Messi

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Los Andes | Redacción Deportes
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La operación, que venía trabajándose con perfil bajo desde el mes de marzo, terminó de encaminarse en las últimas horas gracias al deseo del propio jugador de sumarse al proyecto deportivo de la MLS. Los términos contractuales ya están pactados y solo se aguarda la finalización de los trámites administrativos de rigor para que el club realice el anuncio oficial en los próximos días a través de sus redes sociales.

Casemiro será refuerzo del Inter Miami y jugará con Lionel Messi:

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Con este movimiento, el equipo rosa suma una pieza de probada jerarquía internacional en una zona del campo donde arrastraba cierto déficit de balance. El ex volante del Real Madrid aportará orden táctico, capacidad de recuperación y una voz de mando curtida en los escenarios más exigentes del fútbol mundial, virtudes esenciales para las aspiraciones de la franquicia en la temporada.

La llegada del volante central ratifica la política de la dirigencia de rodear a Messi con futbolistas de trayectoria europea y mentalidad competitiva. Aunque en el pasado fueron rivales directos en los clásicos de España, la búsqueda mutua de nuevos desafíos profesionales los unirá ahora bajo la misma camiseta en Fort Lauderdale.

A los 34 años, el jugador oriundo de Brasil iniciará su primera experiencia fuera de las ligas de elite del Viejo Continente. Su desembarco no solo representa un salto de calidad en lo estrictamente futbolístico, sino también un movimiento estratégico para consolidar la estructura del Inter Miami en la Conferencia Este y en el fútbol de Norteamérica.

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