Neymar volvió a jugar con Brasil tras casi tres años y celebró un regreso cargado de emoción

El delantero ingresó en la segunda etapa y recibió una ovación de los hinchas presentes en el Hard Rock Stadium, que esperaban desde hacía tiempo volver a verlo dentro de una cancha representando a su país.

El camino de regreso no fue sencillo para el máximo goleador histórico de Brasil . Una grave lesión de rodilla sufrida durante las Eliminatorias Sudamericanas lo obligó a permanecer alejado de la actividad internacional durante más de dos años.

A ese contratiempo se sumaron otros problemas físicos que retrasaron aún más su puesta a punto. Incluso, esas complicaciones le impidieron participar en los dos primeros encuentros de la Canarinha en el actual Mundial. Sobre ese momento dijo, “Hoy fue un momento muy especial, había pasado mucho tiempo que no jugaba con la selección y hoy es una emoción muy grande”. Y luego agregó: “No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento”, afirmó el astro.

Pese a las dificultades, Neymar nunca abandonó el objetivo de disputar el torneo y trabajó durante semanas para alcanzar el nivel físico requerido por el cuerpo técnico.

El recibimiento de los hinchas

Cuando el entrenador decidió enviarlo al campo de juego a falta de poco más de diez minutos para el final, la reacción de los aficionados brasileños fue inmediata. Los aplausos y los cánticos acompañaron cada uno de sus movimientos, en una muestra de reconocimiento por todo lo que representa para la selección.

Tras el partido, el atacante reconoció la importancia personal de ese momento y aseguró que volver a defender los colores de Brasil fue una de las emociones más intensas de los últimos años.

eccf7018589ec4d25394687fc2454114ef8977aew Neymar no ocultó sus emociones una vez terminado el partido frente a Escocia. EFE/ Alberto Boal

Un lugar en la historia de los Mundiales

Con su participación ante Escocia, Neymar alcanzó un registro reservado para muy pocos futbolistas brasileños. El delantero disputó su cuarta Copa del Mundo y se unió al selecto grupo de jugadores de Brasil que lograron estar presentes en cuatro ediciones del certamen. La marca lo coloca junto a nombres históricos del fútbol de su país y refuerza una trayectoria internacional que ya lo tiene como uno de los grandes referentes de la selección. “Agradezco a todos los brasileños que me animaron y me apoyaron”, declaró. Neymar acumuló, con este partido, su cuarta participación mundialista y se convirtió en uno de los pocos jugadores brasileños que ha disputado cuatro ediciones del torneo, junto a figuras como Djalma Santos, Pelé y Cafú.

6ec3c48599d9ff7f312476660d1226baa2826a7cw La felicidad de Neymar no tuvo límites tras concretar su esperado regreso a la selección de Brasil. EFE/ Alberto Boal

El mensaje para Lionel Messi

Durante sus declaraciones posteriores al encuentro, Neymar también tuvo palabras para Lionel Messi , con quien construyó una estrecha amistad durante sus etapas compartidas en Barcelona y París.

El brasileño destacó la calidad humana del capitán argentino y reveló que ambos mantuvieron contacto durante los últimos días. Además, agradeció el afecto que suele recibir de los simpatizantes argentinos cada vez que visita el país o se cruza con ellos en distintas competencias. "Messi es una persona que afuera de la cancha es mucho mejor. En la cancha es bueno, imaginate afuera. Por eso me alegro mucho de conocerlo, de haber jugado con él, es un gran amigo, hablamos mucho estos días también y él sabe que lo quiero mucho”, elogió al argentino.

Brasil mira hacia adelante

Superado el desafío de volver a competir al máximo nivel, Neymar ahora apunta a ganar protagonismo en los próximos compromisos del Mundial. Brasil ya piensa en la fase eliminatoria y el cuerpo técnico considera que la recuperación de una de sus principales figuras puede resultar determinante para las aspiraciones del equipo.

Con más ritmo de competencia y sensaciones positivas después de su regreso, el delantero buscará convertirse nuevamente en una pieza clave dentro del seleccionado brasileño.