24 de junio de 2026 - 19:27

No se puede creer: gol con clase de Vinicius Jr para Brasil después del error insólito de Escocia

El delantero aprovechó una muy mala salida de su rival para adelantar a su equipo en el duelo del Grupo C.

Vinicius Jr, delantero de Brasil

Vinicius Jr, delantero de Brasil

Foto:

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El partido había comenzado muy parejo, con ambos elencos jugando con la presión de tener que asegurar la clasificación a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. En ese contexto, lo que abrió el trámite fue un verdadero blooper por parte de los europeos.

El insólito gol que le convirtieron a Escocia:

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La inesperada situación ocurrió cuando apenas corrían 7 minutos del primer tiempo y Escocia tenía la pelota en su propia área. El portero Angus Gunn buscó línea de pase directa, y la encontró con el zaguero Scott McKenna. El defensor recibió, levantó la cabeza e intentó conectar con algún compañero. Sin embargo, lo hizo de manera muy lenta y anunciada.

Allí, el que estaba atento para presionar alto y terminar robando era Rayan, debido a que se jugaba la posibilidad de continuar de titular de aquí en adelante al reemplazar a Raphina desde el comienzo. El brasileño se movió rápido para meter la pierna y que la bocha rebote en él, y luego le quede a Vinicius Junior.

El delantero del Real Madrid recibió el regalo más esperado por cualquier goleador. Mano a mano con el arquero, y con la portería a unos pasos de distancia, enganchó con sangre fría para hacer pasar a Angus Gunn, y solamente tuvo que empujarla para estampar el 1 a 0 de Brasil.

Con ese blooper, Vini llegó a su tercer gol en Copas del Mundo. Antes le había convertido a Corea del Sur en Qatar 2022, y a Marruecos en la presente competencia.

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