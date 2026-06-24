No se puede creer: gol con clase de Vinicius Jr para Brasil después del error insólito de Escocia

El delantero aprovechó una muy mala salida de su rival para adelantar a su equipo en el duelo del Grupo C.

Criticado y amado por partes iguales, pero siempre protagonista. Vinicius Jr es de esos jugadores que no pasan desapercibidos. En este caso, no dejó pasar un regalo de la defensa de Escocia y le dio el 1 a 0 a Brasil en el Mundial 2026.

El partido había comenzado muy parejo, con ambos elencos jugando con la presión de tener que asegurar la clasificación a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. En ese contexto, lo que abrió el trámite fue un verdadero blooper por parte de los europeos.

El insólito gol que le convirtieron a Escocia: Embed ¡¡NO HAY QUE DORMIRSE CON VINI CERCA!! Ryan recuperó y Vinicius definió para el 1-0 de Brasil vs. Escocia en el arranque del partido. ¡La Canarinha quiere ser primero!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Vvl27VyDPG — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2026 La inesperada situación ocurrió cuando apenas corrían 7 minutos del primer tiempo y Escocia tenía la pelota en su propia área. El portero Angus Gunn buscó línea de pase directa, y la encontró con el zaguero Scott McKenna. El defensor recibió, levantó la cabeza e intentó conectar con algún compañero. Sin embargo, lo hizo de manera muy lenta y anunciada.

Allí, el que estaba atento para presionar alto y terminar robando era Rayan, debido a que se jugaba la posibilidad de continuar de titular de aquí en adelante al reemplazar a Raphina desde el comienzo. El brasileño se movió rápido para meter la pierna y que la bocha rebote en él, y luego le quede a Vinicius Junior.

El delantero del Real Madrid recibió el regalo más esperado por cualquier goleador. Mano a mano con el arquero, y con la portería a unos pasos de distancia, enganchó con sangre fría para hacer pasar a Angus Gunn, y solamente tuvo que empujarla para estampar el 1 a 0 de Brasil.