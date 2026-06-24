Llegó el día de la supuesta abducción en Miami: los detalles de la predicción para el Brasil-Escocia de hoy

La vidente Vo Bahiana asegura haber soñado dos veces con naves gigantes abduciendo a jugadores y miles de hinchas durante el encuentro de este miércoles en Miami.

Este 24 de junio no solo se celebra el cumpleaños de Lionel Messi, sino que se llevará a cabo el partido entre Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, que define el Grupo C del Mundial 2026.

Para este duelo, una predicción viral de la vidente brasileña Vo Bahiana sobre una supuesta invasión extraterrestre y abducciones masivas de jugadores copó la conversación digital previa al encuentro.

El encuentro clave para el equipo de Carlo Ancelotti se disputa este miércoles en Miami. Mientras Brasil busca asegurar el primer puesto de su zona, la atención se desvió hacia un video de Vo Bahiana, una vidente con millones de seguidores, quien afirma haber tenido sueños premonitorios sobre fenómenos inexplicables que afectarán a los protagonistas.

El relato de la vidente y la abducción de futbolistas La mujer detalló escenas de pánico absoluto en el estadio durante su relato: "Gente, tengo que contarles de que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", explicó entre lágrimas en sus redes sociales. La predicción menciona específicamente a figuras como Neymar y Vinícius Júnior, asegurando que "varias naves aparecerían durante el encuentro y que algunos futbolistas serían abducidos".

Vo Bahiana enfatizó la crudeza de sus visiones, repitiendo que vio "muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento". En su descripción, incluso afirmó haber estado presente dentro de uno de los objetos: "Yo estaba adentro de esa nave cuando se levantaba. La nave principal llegaba, una nave mucho más grande y abducía a miles de personas del estadio". Es la segunda vez que asegura tener este sueño, lo que la llevó a sentenciar que "este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido".