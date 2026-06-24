Milei saludó a Messi por su cumpleaños: "Vamos Argentina carajo"

El mandatario publicó una foto del astro argentino saludándolo por su cumpleaños número 39.

La imagen que compartió Milei para saludar a Messi por su cumpleaños.

El presidente Javier Milei saludó este miércoles al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, por su cumpleaños número 39 y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo al equipo nacional en plena competencia del Mundial 2026.

A través de su cuenta de la red social X, el mandatario publicó: “FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, en una jornada especial para el astro rosarino, que atraviesa un momento especial en su carrera.

milei saludó a messi por su cumpleaños El saludo presidencial llegó en medio de la euforia que genera la actuación de la Selección argentina en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación a los 16avos de final como líder del Grupo J tras imponerse por 3 a 0 ante Argelia y por 2 a 0 frente a Austria.

Messi es una de las grandes figuras de la fase de grupos. El delantero marcó un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria, alcanzando los 18 goles en Copas del Mundo y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.

Viaje presidencial a Estados Unidos El mensaje de Milei coincidió además con los preparativos de una nueva gira internacional. El Presidente viajará a Estados Unidos entre el 4 y el 7 de julio para participar de las actividades vinculadas a la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense.