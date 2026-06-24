Milei saludó a Messi por su cumpleaños: "Vamos Argentina carajo"

El presidente Javier Milei saludó este miércoles al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, por su cumpleaños número 39 y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo al equipo nacional en plena competencia del Mundial 2026.
El mandatario publicó una foto del astro argentino saludándolo por su cumpleaños número 39.
El presidente Javier Milei saludó este miércoles al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, por su cumpleaños número 39 y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo al equipo nacional en plena competencia del Mundial 2026.
A través de su cuenta de la red social X, el mandatario publicó: “FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, en una jornada especial para el astro rosarino, que atraviesa un momento especial en su carrera.
El saludo presidencial llegó en medio de la euforia que genera la actuación de la Selección argentina en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación a los 16avos de final como líder del Grupo J tras imponerse por 3 a 0 ante Argelia y por 2 a 0 frente a Austria.
Messi es una de las grandes figuras de la fase de grupos. El delantero marcó un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria, alcanzando los 18 goles en Copas del Mundo y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.
El mensaje de Milei coincidió además con los preparativos de una nueva gira internacional. El Presidente viajará a Estados Unidos entre el 4 y el 7 de julio para participar de las actividades vinculadas a la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense.
La agenda incluirá actividades en Nueva York y reuniones orientadas a fortalecer el vínculo político con la administración de Donald Trump, además de promover inversiones para Argentina.
Su estadía coincidirá con el partido de la Selección en la fase eliminatoria, pero desde el entorno presidencial señalaron que Milei no asistirá al encuentro, al considerar que el viaje tendrá un carácter estrictamente oficial.