25 de junio de 2026 - 16:10

Mundial 2026: Sudáfrica vs. Canadá, el primer cruce de 16vos. confirmado en la Copa del Mundo

MUNDIAL 2026. Tras el cierre de los grupos A, B y C quedó definido el primer duelo de playoffs, que se jugará el domingo 28 en Los Ángeles.

Sudáfrica vs. Canadá, el primer cruce de 16vos. confirmado del Mundial.&nbsp;

Sudáfrica vs. Canadá, el primer cruce de 16vos. confirmado del Mundial. 

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Así son los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
  • Alemania (1° Grupo E) vs. 3° Grupo A/B/C/D/F — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).
  • 1° Grupo F vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).
  • Brasil (1° Grupo C) vs. 2° Grupo F — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).
  • 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).
  • 2° Grupo E vs. 2° Grupo I — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).
  • México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
  • 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).
  • Estados Unidos (1° Grupo D) vs. 3° Grupo B/E/F/I/J — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).
  • 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle).
  • 2° Grupo K vs. 2° Grupo L — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto).
  • 1° Grupo H vs. 2° Grupo J — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
  • Suiza (1° Grupo B) vs. 3° Grupo E/F/G/I/J — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver).
  • Argentina (1° Grupo J) vs. 2° Grupo H — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).
  • 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).
  • 2° Grupo D vs. 2° Grupo G — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).
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