Mundial 2026: Sudáfrica vs. Canadá, el primer cruce de 16vos. confirmado en la Copa del Mundo

MUNDIAL 2026. Tras el cierre de los grupos A, B y C quedó definido el primer duelo de playoffs, que se jugará el domingo 28 en Los Ángeles.

La fase de grupos entra en su etapa decisiva. Tras la vibrante jornada de anoche, quedó sellado el primer enfrentamiento de eliminación directa: Sudáfrica se medirá ante Canadá este domingo 28 de junio en Los Ángeles.

En el Grupo A, México ratificó su liderato perfecto con una goleada ante Chequia en el Estadio Azteca. La verdadera batalla estaba en el segundo puesto; finalmente, fue Sudáfrica quien se quedó con el boleto tras vencer con autoridad a Corea del Sur, dejando sin opciones a los europeos. Su rival, Canadá, avanzó como escolta del Grupo B tras perder sorpresivamente el liderato ante Suiza.

Canadá y Suiza, por el Mundial 2026 Canadá vs. Sudáfrica se medirán en los 16avos. de final del Mundial 2026. EFE/ EPA / BOB FRID La acción no se detiene y esta noche se definirán las zonas D, E y F, donde potencias como Estados Unidos y Alemania ya tienen su pase asegurado. Argentina también espera en la siguiente ronda, a la expectativa de un panorama que promete más cruces de alto voltaje.

Así son los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026 Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

— Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles). Alemania (1° Grupo E) vs. 3° Grupo A/B/C/D/F — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).

— Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough). 1° Grupo F vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).

— Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey). Brasil (1° Grupo C) vs. 2° Grupo F — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).

— Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston). 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).

— Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford). 2° Grupo E vs. 2° Grupo I — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).

— Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington). México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).

— Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México). 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).

— Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Estados Unidos (1° Grupo D) vs. 3° Grupo B/E/F/I/J — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).

— Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara). 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle).

— Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle). 2° Grupo K vs. 2° Grupo L — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto).

— Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto). 1° Grupo H vs. 2° Grupo J — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

— Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles). Suiza (1° Grupo B) vs. 3° Grupo E/F/G/I/J — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver).

— Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver). Argentina (1° Grupo J) vs. 2° Grupo H — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).

— Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami). 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).

— Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City). 2° Grupo D vs. 2° Grupo G — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).