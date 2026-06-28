Atlético Club San Martín perdió en La Pampa y dejó escapar una chance de oro para prenderse en la pelea

Atlético Club San Martín no pudo plantar bandera en La Pampa , y cayó derrotado ante Costa Brava por 2 a 1 en el Nuevo Pacaembú en una nueva fecha del Torneo Federal A. Los goles fueron convertidos por Pablo Agüero y Agustín López en el local, y Agustín Ferro en la visita.

El trámite fue de vuelo bajo y aburrido. Se prestaron la pelota en demasía, y ninguno logró arrollar a su rival . Así, por momentos la acción brilló por su ausencia y el 0 a 0 parecía inamovible. Costa Brava intentó romper la monotonía con la búsqueda constante de su delantero Jerónimo Gutiérrez, que no tuvo puntería a la hora de definir los centros que capturó en el área. San Martín se mostró sólido de mitad de campo para atrás, y algo desconectado hacia delante.

En ese contexto, donde daba la sensación de que el marcador no se iba a mover, Matías Contreras bajó dentro del área a Ibarra sobre 43’, cometiéndole penal . Pablo Agüero se hizo cargo de la ejecución y estampó el 1 a 0 con el que se fueron al vestuario.

San Martín cayó 2-1 en La Pampa por la Fecha 15 del #TorneoFederalA . ⚽ El gol del Chacarero lo convirtió Agustín Ferro. El próximo fin de semana, el León recibirá a Deportivo Rincón. Costa Brava 2 - 1 #SanMartín pic.twitter.com/AVV0Nm7oW8

Abaurre movió el banco para ir a buscar el empate, y determinó los ingresos de Juan Mazzolo y Ricardo Herensperger. Así, el Chacarero monopolizó el control del balón y comenzó a acercarse. A los 9’ avisó con un centro que Rivarola no llegó a desviar de milagro. Un rato después, Paz buscó el área en un tiro libre a favor, y Ferro puso la cabeza para el 1 a 1.

El trámite se rompió con el 1 a 1, debido a que ambos crearon ocasiones claras para pasar a ganarlo. El León lo tuvo con el remate de Rivarola que el arquero contuvo con problemas y el centro de Mazzolo que cruzó toda el área chica. El dueño de casa respondió con un intento más de Gutiérrez que Velázquez sacó sobre la línea.

A los 33’, en ese ida y vuelta constante, el que consiguió el premio mayor fue Costa Brava. Nicolás Pacheco metió centro, Ibarra cabeceo, Cali Rodríguez dejó el rebote corto, y Agustín López la mandó a guardar ante el quedo defensivo.

Fue la última incidencia clara de una tarde que terminó con las manos vacías para el conjunto Albirrojo, que dejó pasar una chance de oro para salir del descenso, entrar en Zona Campeonato y pasar a cinco equipos en la tabla de posiciones. En un torneo tan parejo desde lo deportivo y lo estadístico, son trenes que no hay que dejar pasar.

Atlético Club San Martín tiene nuevo presidente:

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En la mañana de este domingo, los socios del Albirrojo se reunieron en el Hotel Deportivo de la institución para llevar a cabo la Asamblea que aprobó el balance cerrado el 28 de febrero del presente año, y coronó a Pablo Ferlaza como nuevo mandamás por el período 2026-2028.

A través de las redes sociales oficiales, el club emitió un comunicado en el que se detalló: "Damián Reyes (presidente saliente), explicó la situación actual del club y realizó un repaso del estado en el que deja la institución. Luego fue el turno del nuevo presidente, Pablo Ferlaza, quien agradeció a los socios presentes por su participación en la asamblea e hizo un llamado a toda la comunidad a acompañar y colaborar con esta nueva etapa, con el objetivo de seguir trabajando por el crecimiento del club".