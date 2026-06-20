Atlético Club San Martín ganó un partido para el infarto ante Huracán Las Heras

Atlético Club San Martín superó por 3 a 1 a Huracán Las Heras en un partido bravo disputado en el Libertador General San Martín. El duelo, correspondiente al Torneo Federal A, le permitió al Chacarero prenderse en la pelea por salir de la zona del descenso.

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Cada vez que estos dos equipos se enfrentan, el trámite suele parecerse. Duelos constantes por el control del esférico, pocas chances delante de los arqueros y trámite deslucido en su volumen de juego. Ninguno quiere ni puede perder, y eso se traslada a la propuesta de uno y otro.

Por supuesto, en la fría noche de sábado San Martín y Huracán respetaron ese mandato no escrito. Por tal motivo, las oportunidades claras delante de los arqueros no sobraron durante la primera mitad.

El local tuvo las suyas con un remate de Décimo que tapó Agüero, un centro de Ojeda que se cerró demás y pegó en el travesaño, y el gol de Diego González sobre el cierre de la primera parte , tras el rebote del arquero por el disparo de Ferro.

Huracán respondió con la influencia de sus delanteros, que generaron dos aproximaciones con la misma fórmula : Toledo buscando a Bonet, que no encontró la justeza para complicar.

Atlético Club San Martín sufrió pero se quedó con un triunfo clave:

image Atlético Club San Martín - Huracán Las Heras, por el Torneo Federal A Prensa ACSM

La segunda mitad tuvo todas las emociones que no se vieron en la primera mitad. Lo que abrió el partido de forma definitiva fue el centro de Almeida y la buena definición de Batistella para el 2 a 0, cuando transcurría apenas un minuto.

Esto generó que Huracán tenga que salir a buscar el descuento, con más ahínco que claridad. Sin embargo, le alcanzó para hacerse dueño del balón y complicar al Chacarero. Después de varias oportunidades, incluyendo un remate en el travesaño de Cortés, el propio número 7 la mandó a guardar ante el quedo defensivo Albirrojo.

Desde allí en adelante, el dueño de casa sufrió para mantener la ventaja. Parecía pesarle el momento del encuentro, y sobre todo el puesto en la tabla de ubicaciones de la Zona 3. El nerviosismo en el Libertador General San Martín era palpable, y el empate parecía merodear el arco de Rodríguez.

En el instante de mayor zozobra, Algozino intentó cubrir una pelota que parecía irse sobre la mitad de cancha, y Mazzolo corrió 40 metros para recuperarla de milagro, y comandar una contra que terminó con el gol de Ricardo Herensperger. Desahogo Albirrojo y triunfo asegurado.

Victoria importante de San Martín, que necesitaba ganar para recuperar terreno perdido y acercarse en la tabla. Si bien sigue último, igualó la línea de Costa Brava y quedó a dos puntos de los elencos que pelean por ingresar a la Zona Campeonato. A cuatro fechas del final, nada está perdido para el León.