Paraguay dio un paso clave en el Mundial 2026 y definirá su futuro en la última jornada

Paraguay consiguió una victoria tan sufrida como valiosa en el Mundial 2026 . El equipo dirigido por Gustavo Alfaro superó por 1 a 0 a Turquía en San Francisco y mantuvo intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del certamen.

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La Albirroja debió afrontar gran parte del encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Miguel Almirón , pero logró sostener la ventaja obtenida en los primeros instantes del partido y sumó tres puntos fundamentales en el Grupo D.

El conjunto paraguayo encontró la diferencia p rácticamente desde el vestuario. Apenas transcurrido un minuto de juego, Matías Galarza Fonda culminó una rápida acción colectiva y definió con precisión para establecer el 1a 0.

El mediocampista, que había sido protagonista en la previa por cuestiones vinculadas a su futuro deportivo, aprovechó una combinación ofensiva que desacomodó a la defensa turca y marcó el único tanto de la noche.

A partir de allí, Turquía asumió el protagonismo con la pelota, mientras Paraguay apostó por un bloque compacto, buscando espacios para lastimar mediante contraataques.

b62e352aba3621087174e4c666657b2bd52527c3w El entrenador argentino, Gustavo Alfaro festeja el tempranero gol de Matías Galarza Fonda. EFE

Un partido cargado de tensión

El encuentro estuvo marcado por la intensidad física y los constantes cruces entre los futbolistas. Las disputas en cada sector de la cancha elevaron la temperatura de un duelo que tenía mucho en juego para ambos seleccionados.

La ocasión más clara del equipo europeo en la primera mitad llegó mediante una pelota parada. Tras un envío de Hakan Calhanoglu, Mert Muldur ganó de cabeza y estuvo cerca del empate, pero su remate impactó en el travesaño y luego en el poste.

Paraguay también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, especialmente con una llegada de Juan José Cáceres, cuyo potente disparo fue contenido por el arquero Uurcan Çakr.

La expulsión que cambió el panorama

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, la Albirroja recibió un golpe inesperado. Miguel Almirón vio la tarjeta roja luego de una acción revisada por el VAR.

El volante paraguayo quedó involucrado en una discusión con un rival y fue sancionado tras aplicarse la denominada Ley Prestianni, reglamentación que castiga el gesto de cubrirse la boca durante un intercambio verbal dentro del campo de juego.

313c7374bf9634b72d1520f16a1328e9b2e73d15w Los jugadores de Paraguay celebran tras el triunfo 1a 0 ante Turquía en el Mundial 2026, en San Francisco. La Albirroja logró una victoria clave pese a jugar más de un tiempo con un futbolista menos. EFE

La expulsión obligó al conjunto de Alfaro a modificar su planteo y afrontar todo el complemento en inferioridad numérica.

Una defensa infranqueable

Lejos de desmoronarse, Paraguay construyó su triunfo desde la solidez defensiva. Con Gustavo Gómez como líder de la última línea, el equipo logró neutralizar los intentos de una Turquía que monopolizó la posesión pero encontró pocas soluciones en los metros finales.

La actuación del arquero Orlando Gill también resultó determinante. Sobre el cierre del encuentro respondió con una intervención decisiva ante un remate de Can Uzun que tenía destino de gol.

74f1412f4c6be6ad307ecf89d86c3ccdb0b1a04aw Kenan Yldz de Turquía y Julio Enciso de Paraguay disputan una pelota en un intenso duelo durante el partido del Mundial 2026 en San Francisco. El encuentro estuvo marcado por la fricción y la intensidad. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

Pese a los intentos encabezados por figuras como Arda Güler, la selección europea nunca logró quebrar la resistencia paraguaya.

Una definición abierta hasta el final

Después de la goleada sufrida en el debut ante Estados Unidos, la victoria representó un alivio para el conjunto sudamericano, que recuperó protagonismo en la lucha por la clasificación.

Con este resultado, Paraguay llegó a tres puntos y dependerá de sí mismo en la última fecha, cuando enfrente a Australia en un duelo decisivo.

Por su parte, Turquía quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar y se despidió del Mundial antes del cierre de la fase de grupos.

La Albirroja, en cambio, mantiene vivo el sueño y buscará completar la tarea en la jornada final para meterse entre los mejores equipos del torneo.