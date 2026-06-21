Cabo Verde hace historia y empató con Uruguay en un partidazo por el Mundial 2026

Uruguay no pudo superar a la sorpresiva Cabo Verde, con la cual igualó 2 a 2 en el Hard Rock Stadium de Miami por el Mundial 2026. Lenini abrió la cuenta para los de Bubista, Araujo y Canobbio lo dieron vuelta en el cierre del primer tiempo, y Varela lo empató en el complemento. Sorpresa total.

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Las Copas del Mundo son el escenario propicio para los milagros que hacen del fútbol el deporte más hermoso de todos. Esas sorpresas que permiten que un equipo humilde pueda plantar bandera ante uno poderoso, tal como sucedió este domingo en Miami.

Uruguay, que ya había mostrado deficiencias en su debut con Arabia Saudita, sufrió el trámite ante Cabo Verde. Le pesó la responsabilidad de tener que asegurar los tres puntos , y se notó en el rendimiento colectivo.

El planteo ofensivo de Bielsa por momentos chocó con la incapacidad para hacerse dueño del balón, mientras que la presión alta no surtió el efecto esperado. A esa zozobra inicial se le sumó un condimento extra: el golazo de tiro libre de Kevin Lenini desde tres cuartos de cancha , ante una barrera de dos hombres (Sanabria y Canobbio) que se abrió descolocando al arquero.

En el peor momento de la Celeste, apareció la famosa garra Charrúa que le permitió dar vuelta la historia. En una ráfaga de cinco minutos, Maxi Araujo aprovechó la lesión del defensor Arcanjo para igualar, y Canobbio convirtió tras el centro frontal de Ugarte y el cabezazo de Viñas. Al entretiempo, arriba Uruguay.

La segunda mitad tuvo la misma tónica. El cuadro Sudamericano no pudo cuidar el esférico, y pareció verse superado por el contexto en el que estaba jugando. Así llegó el segundo golpe al corazón, con un verdadero blooper ocurrido en un lateral a favor. Olivera tocó al medio, Muslera salió lejísimos para despejarla, y el recién ingresado Varela se interpuso para luego eludirlo y anotar con el arco vacío.

Uruguay - Cabo Verde, por el Mundial 2026 Uruguay - Cabo Verde, por el Mundial 2026 EFE/ Alberto Estevez

Bielsa movió el banco para tratar de hacer reaccionar el equipo, y mandó al campo a Nicolás De La Cruz, Darwin Núñez y Brian Rodríguez en un intento por hacer crecer el peso ofensivo. Cabo Verde se parapetó contra su propio arco, con el empate como deseo máximo.

La Celeste tuvo las mejores situaciones en ese último tramo, incluyendo una escapada individual de Canobbio que terminó con un remate apenas desviado. Cabo Verde padeció desde lo físico el cierre, caminando por la cornisa ante un rival desesperado por ganar.

Pero lo pudo aguantar, con fuerza, garra y corazón. Así, se llevó otra igualdad que recorrerá el mundo ante un cuadro que en la previa se presentaba como superior. Más allá de lo que suceda en la última fecha, está claro que Cabo Verde dio la talla en su Grupo. No es poca cosa.

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