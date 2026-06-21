España goleó 4-0 a Arabia Saudita y se apodera del primer lugar en el Grupo H del Mundial

Con un tanto de Lamine Yamal y un doblete de Mikel Oyarzábal, la Selección Española aseguró su primera victoria en el torneo.

Lamine Yamal anotó el 1-0 ante Arabia Saudita, su primer tanto en un Mundial.

Rodrigo y Mikel Oyarzabal, celebran uno de los goles conseguidos por el combinado español ante Arabia Saudita.

España goleó 4-0 a Arabia Saudita en la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente mostró una versión dominante en el estadio de Atlanta, logrando su primer triunfo tras el empate inicial en el certamen. Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal fueron los encargados de sentenciar la historia.

El encuentro se rompió rápidamente a los 9 minutos del primer tiempo con un tanto de Lamine Yamal. La superioridad española se consolidó poco después gracias a la efectividad de Mikel Oyarzábal, quien marcó a los 20 y 23 minutos para cerrar una ráfaga goleadora que dejó sin respuestas al conjunto saudí antes del descanso.

DLA (9) Lamine Yamal celebra el primer gol de su equipo durante el partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudita. EFE/ Lavandeira Jr Efectividad ofensiva y control absoluto en el Atlanta Stadium Las estadísticas finales reflejan el monólogo de la Roja en el campo de juego. España acumuló un 68% de posesión y completó 693 pases correctos, frente a los apenas 250 de su oponente. Esta precisión permitió que el equipo generara 22 tiros al arco, manteniendo una presión constante que impidió cualquier intento de contragolpe por parte de Arabia Saudita, que solo pudo rematar tres veces en todo el partido.

Al inicio del segundo tiempo, la ventaja se amplió mediante un gol en contra de Hassan Al Tambakti a los 3 minutos. Con el 4-0 definitivo, el seleccionador español realizó rotaciones estratégicas, dando ingreso a futbolistas como Nico Williams, Fabián Ruiz y Ferran Torres para gestionar el esfuerzo físico del plantel de cara a los próximos compromisos.

98028cead57bf8edccb27902b22a365a36a012bf España celebra el gol 4-0 ante Arabia Saudita. EFE/Lavandeira Jr En el equipo rival, Arabia Saudita no logró repetir la solidez defensiva que había mostrado en su empate previo ante Uruguay. Figuras como Salem Al Dawsari terminaron amonestadas en un partido donde la diferencia de jerarquía fue notable desde el inicio hasta el pitazo final del árbitro Raphael Claus.