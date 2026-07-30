Quién era y qué pasó con Pepa Almendra, la joven argentina hallada muerta en Punta del Este

Después de dos días de búsqueda, la joven argentina Pepa Almendra Vergara di Benedetto (18) fue hallada sin vida en la zona de Playa Mansa, en Punta del Este ( Uruguay ), tras un amplio operativo policial.

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La investigación permanece abierta y las autoridades trabajan para determinar qué ocurrió. Si bien una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible suicidio, hasta el momento no hay conclusiones definitivas y se aguardan los resultados de las pericias.

Pepa había sido vista por última vez durante la tarde del lunes pasado, cuando salió con destino a una biblioteca ubicada en el centro de Maldonado.

Al no regresar ni poder establecer contacto con ella, su familia dio aviso a la Policía uruguaya, que inició un operativo para reconstruir sus últimos movimientos.

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Los investigadores analizaron registros de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Además, un chofer de colectivo aportó información relevante al confirmar que había trasladado a la joven y describió parte del recorrido que realizó.

Las imágenes obtenidas posteriormente permitieron ubicarla en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este. Más tarde, otras cámaras instaladas sobre edificios de la rambla registraron su caminata por Playa Mansa.

El último registro visual la mostraba a la altura de la parada 5, motivo por el cual las tareas de búsqueda se concentraron en ese sector.

Finalmente, allí fue encontrado su cuerpo.

Las primeras pericias forenses indicaron que el fallecimiento se habría producido poco tiempo antes del hallazgo.

La Fiscalía y la Policía de Maldonado continúan reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar cómo fueron sus últimas horas.

Pepa Almendra, una vida entre Córdoba y Uruguay

Pepa Almendra Vergara di Benedetto había nacido en la Argentina y pasó gran parte de su infancia en San Javier, en el valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, donde vivió junto a su madre y su abuela.

Años más tarde se radicó en Uruguay, donde continuó sus estudios y desarrolló su vida cotidiana.

Sus familiares siguieron con angustia el operativo de búsqueda y mantuvieron la esperanza de encontrarla con vida hasta último momento.

Una de sus tías contó en Radio Villa Dolores que nadie logra comprender lo sucedido y recordó a Pepa como una joven reservada respecto de sus problemas personales.

"Era una gurisa buena y simple", expresó, al tiempo que la definió como una persona con "un espíritu único".