Nadando y corriendo: así ingresaron miles de migrantes de Marruecos a España y crece la tensión en Ceuta

La Policía Nacional de España reforzó este jueves el operativo de seguridad en la frontera del Tarajal , en Ceuta , para contener una nueva entrada masiva de migrantes provenientes de Marruecos , en medio de una creciente presión sobre el perímetro fronterizo.

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Según informó el medio español El Pueblo de Ceuta, agentes de las unidades antidisturbios fueron desplegados en la zona para impedir que quienes lograban cruzar la frontera continuaran internándose en territorio español.

A los migrantes que alcanzaron la costa ceutí por vía marítima se sumaron decenas de personas que consiguieron rodear el espigón del Tarajal e ingresar a pie a Ceuta, lo que obligó a mantener un amplio dispositivo policial en el lugar.

De acuerdo a ese medio, los efectivos, equipados con cascos, escudos antidisturbios y material para el control de disturbios, formaron un cordón de seguridad en la salida del paso fronterizo para frenar el avance de los migrantes y evitar que se dispersaran hacia distintos barrios de la ciudad, como Los Rosales y El Príncipe.

El refuerzo policial se produjo después de que, durante buena parte de la mañana, decenas de personas lograran superar el entorno del espigón e ingresar de manera simultánea a Ceuta , en una situación que volvió a poner de manifiesto la presión migratoria sobre la frontera.

Mientras tanto, en el lado marroquí permanecían cientos de personas esperando la oportunidad para cruzar hacia territorio español, según el citado medio.

No es una crisis migratoria en Ceuta, es una declaración de guerra de Marruecos. pic.twitter.com/FaqS2z0u6E — David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026

La persistencia de la crisis llevó a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta a reclamar al Gobierno central la declaración de la emergencia nacional al amparo de la legislación de seguridad nacional. Además, solicitó el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el despliegue del Ejército para proteger la frontera y el cierre temporal del paso fronterizo del Tarajal.

En este contexto, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto visitar este viernes la ciudad autónoma para seguir de cerca la evolución de una crisis migratoria que continúa intensificándose.

Crisis migratoria en Ceuta: cientos de migrantes ingresan desde Marruecos y España refuerza la frontera EFE

Una crisis de años

La magnitud de la crisis quedó reflejada en las escenas registradas durante la jornada. Según relató El País, muchos migrantes llegaron exhaustos tras cruzar el espigón o alcanzar la costa a nado. Algunos, con heridas en los pies y las rodillas provocadas por las rocas, se arrodillaban para besar el suelo al llegar a territorio español, mientras otros gritaban "¡Viva España!" y celebraban haber alcanzado Ceuta. La publicación también señaló que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra desbordado desde hace días, sin plazas disponibles, con centenares de personas concentradas en sus inmediaciones, lo que dificulta cualquier intento de organizar la asistencia humanitaria.

De acuerdo con el diario español, durante la madrugada la Guardia Civil fue trasladando a decenas de migrantes hasta sus instalaciones para brindarles agua y coordinar su derivación al centro de acogida. Sin embargo, antes del mediodía muchos de ellos abandonaron el lugar y continuaron su recorrido por la ciudad. La situación llevó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a solicitar formalmente al Gobierno de España que declare la emergencia nacional y asuma el mando único para hacer frente a una crisis migratoria que, según advirtió, comienza a recordar a la vivida en 2021, cuando cerca de 5.000 personas cruzaron la frontera en un solo día.