Medida extrema en Kansas: la prohibición de los celulares entrará en vigor en agosto

Mientras los alumnos temen perder el autocontrol y los padres exigen rastreo GPS, el distrito asegura que la instrucción escolar es más poderosa sin móviles.

Desde este agosto, los estudiantes de las Escuelas Públicas de Topeka (TPS) deberán dejar sus teléfonos, tablets y smartwatches en lockers o fundas especiales durante todo el horario escolar. Esta serie de medidas responden a una normativa estatal que busca eliminar las distracciones y preparar a los alumnos para el futuro profesional.

Bajo esta nueva normativa, los alumnos no podrán usar siquiera auriculares inalámbricos dentro de las instituciones. Si un estudiante necesita comunicarse con su familia, la única vía permitida será la oficina administrativa del colegio. Sue Bolley, miembro de la junta escolar, fundamentó la decisión basándose en experiencias previas del distrito donde la limitación de tecnología produjo mejores calificaciones y discusiones de clase más profundas.

¿Cómo afecta la prohibición de celulares a alumnos y familias en Kansas? La política no solo busca el éxito académico, sino también el fortalecimiento de los vínculos presenciales. Según Bolley, los docentes reportaron que las relaciones entre profesores y alumnos mejoraron notablemente cuando los dispositivos dejaron de estar presentes en el aula. El objetivo final es preparar a los jóvenes para su futuro profesional, donde la capacidad de comunicarse sin distracciones digitales es una competencia crítica en el mercado laboral.

Sin embargo, la adaptación genera dudas entre los protagonistas. Estudiantes como Londyn Hibbert, alumna de segundo año, reconocen que los móviles son una distracción, pero advierten sobre el riesgo de no aprender autocontrol. Para Londyn, la transición será compleja porque crecieron en un entorno donde el celular es su mundo, y teme que la prohibición total les impida desarrollar la madurez necesaria para manejar dispositivos en la universidad.

Desde el lado de las familias, la preocupación principal radica en la seguridad. Danielle Hibbert, madre de una alumna, manifestó su temor ante situaciones de emergencia, como posibles tiroteos escolares, donde el rastreo por GPS o el contacto directo es vital. Pese a esto, reconoce que aprender a vivir sin un teléfono es una curva de aprendizaje necesaria para las nuevas generaciones. El distrito respondió prometiendo una nueva plataforma de comunicación exclusiva para padres y asegurando que habrá protocolos de contacto ágiles en caso de urgencias reales.