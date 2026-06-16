16 de junio de 2026 - 15:30

Medida radical en Japón: obligaron a sus empleados a trabajar menos y la productividad se disparó casi un 40%

El modelo 100-80-100 permitió mantener salarios completos con un 20% menos de jornada, elevando la productividad un 39,9% y reduciendo el gasto de papel en un 60%.

La reducción de la jornada laboral en la sede de Microsoft en Japón sorprendió con sus resultados.&nbsp;

La reducción de la jornada laboral en la sede de Microsoft en Japón sorprendió con sus resultados. 

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Por Cristian Reta

Japón enfrenta una escasez de talento que ha obligado a replantear su cultura de exceso laboral. Microsoft implementó un desafío para que sus empleados trabajaran cuatro días a la semana sin reducir su salario. Los resultados cuestionan la creencia tradicional de que pasar más horas en la oficina garantiza un mejor rendimiento.

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Para implementar la semana de cuatro días, Microsoft Japón aplicó el modelo 100-80-100: el 100% del salario, el 80% de las horas y el 100% de eficiencia. El experimento involucró a 2.300 empleados que recibieron cinco viernes libres consecutivos sin recortes salariales para probar la viabilidad del sistema. Este desafío buscaba comprobar si un cambio de paradigma era posible en una cultura donde más del 10% de los trabajadores supera las 60 horas semanales.

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Cambios operativos y optimización tecnológica del tiempo

La empresa fomentó el uso de Microsoft Teams para gestionar la comunicación y reducir la dependencia de los correos electrónicos tradicionales. Las reuniones se recortaron de 60 a 30 minutos, limitando la asistencia a un máximo de cinco participantes por sesión para forzar una mayor proactividad en el personal operativo. Estas medidas transformaron la dinámica diaria, priorizando la ejecución de tareas sobre los procesos administrativos extensos.

Impacto en la productividad y el ahorro de recursos

Los resultados mostraron que la productividad por empleado subió un 39,9% respecto al mismo mes del año anterior. Más allá del rendimiento humano, la oficina registró un ahorro operativo medible: el consumo eléctrico bajó un 23% y la impresión de papel cayó un 60%. Estos datos sirvieron como un incentivo para atraer profesionales en un mercado laboral japonés que enfrenta una escasez de talento cualificado.

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La adicción al trabajo en Japón representaba un reto mayor que en otros lugares debido a las normas sociales vinculadas al esfuerzo extremo. El objetivo de Microsoft era demostrar que el modelo de eficiencia 100-80-100 podía funcionar incluso en los contextos culturales más complicados del mundo. Aunque el ensayo fue destacado, la llegada de la pandemia en 2020 desplazó la atención global hacia el teletrabajo y los modelos híbridos. Actualmente, otros países como Portugal han iniciado pruebas similares tras el éxito observado en las tecnológicas.

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