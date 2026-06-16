Más de mil imitadores de Marilyn Monroe se reunieron en California y batieron un Récord Guinness

El pasado sábado 30 de mayo, en el Downtown Park de la ciudad Palm Springs, ubicada en California , miles de personas con vestido blanco y peluca se reunieron para superar el Récord Guinness de mayor imitadores de Marilyn Monroe en un mismo lugar.

Se viene viento intenso en la cordillera: pronostican ráfagas de hasta 70 km/h y estas son las zonas afectadas

Medida radical en Japón: obligaron a sus empleados a trabajar menos y la productividad se disparó casi un 40%

Un total de 1.037 participantes debidamente verificados por representantes de Guinness se congregaron para rendir homenaje a la actriz y modelo estadounidense, superando la marca anterior de 254 personas establecida en Australia en 2020.

La convocatoria, organizada por Greater Palm Springs Pride , invitó a los asistentes a recrear el inolvidable estilo de la película La tentación vive arriba.

Por una inscripción de 75 dólares, los participantes recibieron un kit que incluía el vestido blanco de halter, una peluca rubia, lentes de sol y una copa de martini , aunque muchos optaron por versiones caseras, como vestidos hechos con cortinas antiguas.

A pesar de que el termómetro alcanzó los 37 grados centígrados , el entusiasmo no decayó. Scott Nevins, conductor del evento, bromeó sobre el clima haciendo alusión a la película Some Like It Hot, señalando que "a todos nos gusta el calor, por eso vivimos aquí".

Embed - Marilyn Monroe Impersonators - Palm Springs, California

La jornada incluyó presentaciones musicales en vivo de clásicos como "Diamonds Are A Girl's Best Friend" y una recreación fotográfica de la famosa escena sobre el metro de Nueva York.

Más allá del récord, el evento destacó por su diversidad de edad, origen y género, funcionando como un acto de unidad y una importante recaudación de fondos para la organización del Orgullo de la ciudad y la comunidad LGBTQ+.

Ron deHarte, presidente de Palm Springs Pride, subrayó que Monroe fue una "aliada muy valiente" que defendió la autenticidad y a las comunidades marginadas.

La celebración se llevó a cabo justamente en el marco del centenario del nacimiento de la estrella (1 de junio de 1926), renovando el interés global por su figura y su legado cultural.

El encuentro creó un sentido de pertenencia donde no importaba quién eras, sino el hecho de unirse para celebrar el impacto creativo de un icono que sigue tan vigente como siempre en Palm Springs.