España quiere su primera victoria en el Mundial 2026 vs Arabia Saudita: dónde ver en vivo, formaciones y hora

El conjunto dirigido por de la Fuente enfrenta al elenco Árabe este domingo a las 13 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Después de un debut decepcionante ante Cabo Verde, España necesita levantar el nivel y lograr sus primeros tres puntos en el Mundial 2026. No será tarea fácil, ante el siempre molesto Arabia Saudita. Se juega este domingo a las 13 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con arbitraje del brasilero Raphael Claus.

Llegó como uno de los grandes candidatos a levantar el trofeo, pero su primera experiencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá resultó muy distinta al objetivo principal. Por eso, España ya no tiene otra opción que ganar para recuperar confianza y evitar un cruce inesperado con Argentina en 16vos de final.

9f5aa773f926c5a0f1bd467017a549b626d8dba3 Lamine Yamla, figura del Barcelona y de la Selección de España. EFE/EPA/RONALD WITTEK Con la presión encima, el entrenador mandaría al campo de juego a Lamine Yamal. El extremo ingresó en el complemento en el decepcionante empate 0 a 0 con Cabo Verde a pesar de su lesión, y la necesidad hace que deba ir desde el arranque este domingo. El resto sería el mismo equipo que no pudo festejar en la presentación inicial.

Arabia Saudita, por su parte, viene de sacarle un buen empate a Uruguay en un duelo que se caracterizó por el buen funcionamiento colectivo del cuadro Árabe. Al igual que sucedió en Qatar 2022, cumplió con un buen debut ante un equipo de Sudamérica. Ahora su objetivo será ratificar ese buen andar.

MUNDIAL 2026: Uruguay vs. Arabia Saudita. Uruguay enfrenta a Arabia Saudita en el marco del Grupo H. Será en el Hard Rock Stadium de Miami. Gentileza. Probables formaciones de España - Arabia Saudita: España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Ferrán Torres. DT: Luis de la Fuente.