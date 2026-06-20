20 de junio de 2026 - 14:38

España quiere su primera victoria en el Mundial 2026 vs Arabia Saudita: dónde ver en vivo, formaciones y hora

El conjunto dirigido por de la Fuente enfrenta al elenco Árabe este domingo a las 13 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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 España quiere su primera victoria en el Mundial 2026 vs Arabia Saudita

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Llegó como uno de los grandes candidatos a levantar el trofeo, pero su primera experiencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá resultó muy distinta al objetivo principal. Por eso, España ya no tiene otra opción que ganar para recuperar confianza y evitar un cruce inesperado con Argentina en 16vos de final.

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Lamine Yamla, figura del Barcelona y de la Selección de España.

Lamine Yamla, figura del Barcelona y de la Selección de España.

Con la presión encima, el entrenador mandaría al campo de juego a Lamine Yamal. El extremo ingresó en el complemento en el decepcionante empate 0 a 0 con Cabo Verde a pesar de su lesión, y la necesidad hace que deba ir desde el arranque este domingo. El resto sería el mismo equipo que no pudo festejar en la presentación inicial.

Arabia Saudita, por su parte, viene de sacarle un buen empate a Uruguay en un duelo que se caracterizó por el buen funcionamiento colectivo del cuadro Árabe. Al igual que sucedió en Qatar 2022, cumplió con un buen debut ante un equipo de Sudamérica. Ahora su objetivo será ratificar ese buen andar.

MUNDIAL 2026: Uruguay vs. Arabia Saudita.
Uruguay enfrenta a Arabia Saudita en el marco del Grupo H. Será en el Hard Rock Stadium de Miami.

Uruguay enfrenta a Arabia Saudita en el marco del Grupo H. Será en el Hard Rock Stadium de Miami.

Probables formaciones de España - Arabia Saudita:

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Ferrán Torres. DT: Luis de la Fuente.

Arabia Saudita: Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al Juwayr, Aljohani; Madash, Al-Dawsari, Al-Braikan. DT: Georgios Donis.

Datos del partido:

Estadio: Mercedes Benz de Atlanta

Árbitro: Raphael Claus

Hora: 13

TV: Dsports, TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas de España - Arabia Saudita:

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