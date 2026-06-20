20 de junio de 2026 - 16:01

Países Bajos rompió el prode al vencer a Suecia por 5 a 1 en el Mundial 2026

En el Houston Stadium, Países Bajos superó 5 a 1 a Suecia por la segunda fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

Países Bajos - Suecia, por el Mundial 2026

Países Bajos - Suecia, por el Mundial 2026

Foto:

EFE/Carlos Ramírez
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Países Bajos se aprovechó de una Suecia irreconocible, y la superó por un contundente 5 a 1 en el marco de la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. Dobletes de Brobbey y Gakpo, y un tanto de Summerville. Para los Suecos descontó Elanga.

Leé además

 Curiosa lesión del árbitro Felix Zwayer en Estados Unidos - Australia, por el Mundial 2026

Curiosa lesión del árbitro Felix Zwayer en Estados Unidos - Australia, por el Mundial 2026

Por Emanuel Cenci
Lionel Messi y el Último Tango: detalles y curiosidades de los botines que usa en el Mundial 2026. 

Los botines de Lionel Messi en el Mundial 2026: ¿Por qué esquivó la moda rosa?

Por Redacción Deportes

El trámite no tuvo ningún tipo de equivalencias, y fue dominado de principio a fin por un elenco Neerlandés que despejó las dudas que habían surgido con la derrota ante Argelia en el amistoso de despedida y por el empate 2 a 2 con Japón en el debut del grupo.

El equipo de Koeman fue una aplanadora desde el inicio, y antes de los 20’ ya ganaba por dos goles de diferencia a través de los dos goles del delantero Brian Brobbey, tras conexiones con Cody Gakpo y Denzel Dumfries.

c5473439030e1e14c44193421803b35dc1290c91

Suecia nunca hizo pie, ni corrigió los errores defensivos por las bandas, la fórmula aplicada para los dos primeros tantos, y que se repitió en el arranque del complemento con el centro de Dumfries y la definición de Gakpo abajo del arco, sin marcas. El atacante volvió a hacerse presente en la red 9 minutos más tarde, con el pase de Summerville.

Recién ahí reaccionó Suecia, introduciendo cuatro cambios que le permitieron tomar contacto con el balón y acercarse un poco en el marcador con la habilitación de Isak y la buena definición del ingresado Elanga.

Sin embargo, en el cierre del encuentro Países Bajos volvió a pegar para convertir la victoria en una goleada intempestiva. A los 45’, Memphis Depay encontró bien plantado a Crysencio Summerville, que estampó el cinco a uno final.

148e471862a4811ce6efd21f4b420e98aed6fc38

Triunfazo del cuadro Neerlandés, que marcó la cancha dentro de un grupo que lo tiene como principal favorito a quedarse con el primer puesto. Ahora le tocará cerrar la fase inicial ante Túnez. Mientras tanto, Suecia buscará la recuperación cuando choque con Japón.

Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En el San Francisco Bay Area Stadium, Turquía y Paraguay se verán las caras este sábado a las 00.00, por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026- 

Turquía se mide con un Paraguay obligado a sumar por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Por Redacción Deportes
Koki Ogawa, jugador de Japón, festeja el empate agónico ante Países Bajos

Japón no se dio por vencido y se lo empató en el final a Países Bajos en el arranque del Grupo F

Un vehículo embistió a un grupo de alumnos en bicicleta y causó tres muertes.

Un vehículo embistió a un grupo de alumnos en bicicleta y causó tres muertes en Países Bajos

Bélgica e Irán chocan en su segundo juego del Mundial 2026

Bélgica e Irán chocan en su segundo juego del Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Por Redacción Deportes