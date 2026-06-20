Países Bajos rompió el prode al vencer a Suecia por 5 a 1 en el Mundial 2026

En el Houston Stadium, Países Bajos superó 5 a 1 a Suecia por la segunda fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

Países Bajos se aprovechó de una Suecia irreconocible, y la superó por un contundente 5 a 1 en el marco de la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. Dobletes de Brobbey y Gakpo, y un tanto de Summerville. Para los Suecos descontó Elanga.

El trámite no tuvo ningún tipo de equivalencias, y fue dominado de principio a fin por un elenco Neerlandés que despejó las dudas que habían surgido con la derrota ante Argelia en el amistoso de despedida y por el empate 2 a 2 con Japón en el debut del grupo.

El equipo de Koeman fue una aplanadora desde el inicio, y antes de los 20’ ya ganaba por dos goles de diferencia a través de los dos goles del delantero Brian Brobbey, tras conexiones con Cody Gakpo y Denzel Dumfries.

c5473439030e1e14c44193421803b35dc1290c91 Suecia nunca hizo pie, ni corrigió los errores defensivos por las bandas, la fórmula aplicada para los dos primeros tantos, y que se repitió en el arranque del complemento con el centro de Dumfries y la definición de Gakpo abajo del arco, sin marcas. El atacante volvió a hacerse presente en la red 9 minutos más tarde, con el pase de Summerville.

Recién ahí reaccionó Suecia, introduciendo cuatro cambios que le permitieron tomar contacto con el balón y acercarse un poco en el marcador con la habilitación de Isak y la buena definición del ingresado Elanga.