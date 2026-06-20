Francisco Cerúndolo avanzó a la final de Queen's y quedó a un paso de una nueva hazaña

Francisco Cerúndolo volvió a demostrar que el césped dejó de ser una superficie incómoda para su tenis. El argentino derrotó al estadounidense Brandon Nakashima y avanzó a la final del ATP 500 de Queen's , uno de los torneos más prestigiosos de la gira previa a Wimbledon.

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El número uno del tenis argentino necesitó tres sets para imponerse por 6-7 (5), 6-3 y 6-4 en un encuentro que se extendió durante casi tres horas. Gracias a este triunfo, disputará este domingo la definición frente al estadounidense Tommy Paul, quien eliminó al francés Ugo Humbert.

El partido comenzó cuesta arriba para Cerúndolo. Aunque contó con oportun idades para quedarse con el primer parcial, terminó cediéndolo en el tie-break frente a un Nakashima que mostró mayor firmeza en los momentos decisivos.

Sin embargo, el argentino logró cambiar la dinámica del encuentro a partir del segundo set. Mejoró la efectividad de su servicio, redujo errores y comenzó a imponer la agresividad de sus golpes desde el fondo de la cancha.

¡FRANCISCO CERÚNDOLO ES FINALISTA EN EL ATP 500 DE QUEEN'S! ¡LA FELICIDAD QUE TIENE CISCO! pic.twitter.com/myxMsF1RYg https://t.co/TWREbS17E4

Esa evolución le permitió igualar el marcador y llegar con confianza al capítulo definitivo, donde consiguió el quiebre determinante para sellar una victoria de enorme valor.

0645a1d99ece9a713898ac632ae8c550c41e45f2w Francisco Cerúndolo celebra su victoria ante el estadounidense Brandon Nakashima en las semifinales del ATP 500 de Queen’s, disputado en Londres. El argentino se impuso en tres sets y avanzó a la final del tradicional torneo sobre césped, donde buscará conquistar el segundo título de su carrera en esta superficie. EFE/EPA/DAVID CLIFF

Un impulso para el ranking

Además de asegurar su presencia en la final, el triunfo tiene consecuencias positivas para su ubicación en el ranking mundial.

Cerúndolo ya garantizó un importante ascenso en la clasificación y volvió a acercarse al grupo de los veinte mejores jugadores del circuito. En caso de conquistar el torneo, incluso podría igualar el mejor ranking de su carrera.

El argentino atraviesa una temporada con altibajos, pero continúa sumando resultados destacados en los torneos más importantes del calendario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2068341136695951666&partner=&hide_thread=false EL PASSING SHOT DE FRAN CERÚNDOLOpic.twitter.com/5EuG21tcOZ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 20, 2026

La superficie que cambió su carrera

Durante décadas, el césped fue uno de los grandes desafíos para los tenistas argentinos. Sin embargo, Cerúndolo logró modificar esa tendencia y convertirse en uno de los principales especialistas nacionales sobre esta superficie.

Su antecedente más importante llegó en 2023, cuando conquistó el ATP de Eastbourne y puso fin a una sequía de 28 años sin títulos argentinos en césped.

Ahora volvió a destacarse en Londres y se transformó en apenas el segundo representante nacional en alcanzar una final en Queen’s, después de David Nalbandian.

Un lugar entre los nombres más importantes

La actuación del porteño adquiere una dimensión especial al considerar la historia argentina en esta superficie.

Figuras como Guillermo Vilas, Javier Frana, David Nalbandian, Guillermo Cañas, Guillermo Coria y Juan Martín del Potro fueron algunas de las pocas excepciones capaces de competir al máximo nivel sobre césped.

Con esta nueva final, Cerúndolo se suma a ese grupo selecto y reafirma que su rendimiento en esta superficie ya no puede considerarse una sorpresa.

El desafío que viene

La definición frente a Tommy Paul tendrá un atractivo adicional. Ambos ya se enfrentaron en una final sobre césped cuando el argentino conquistó Eastbourne en 2023, el único título que posee en esta superficie.

Más allá del trofeo, el partido representa una oportunidad para consolidar su crecimiento en la gira de césped y llegar con confianza a Wimbledon, torneo en el que todavía busca conseguir una actuación acorde al nivel que viene mostrando en los últimos años.

Cerúndolo está a un paso de otra página destacada en la historia del tenis argentino. Y esta vez, nuevamente, sobre una superficie que durante mucho tiempo pareció reservada para otros.