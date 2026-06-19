Francisco Cerúndolo ganó y le dedicó el triunfo a Messi: "Infinito"

El tenista Francisco Cerúndolo avanzó en el ATP 500 de Queen’s y dedicó su victoria a Lionel Messi, tras vencer a Jenson Brooksby por 6/0 y 6/4 y escribir en la cámara de la transmisión un mensaje para el rosarino tras su hat-trick en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Francisco Cerúndolo empezó su raid sobre césped con un triunfo en Queen's

El argentino número 27 del ranking mundial y séptimo preclasificado del torneo londinense, completó una actuación muy sólida sobre el césped y apenas cedió cuatro games en un partido que resolvió en una hora y 24 minutos.

Sin embargo, más allá de su gran rendimiento, la imagen que rápidamente se viralizó llegó después del match point, cuando Cerúndolo se acercó a la cámara y escribió “Messi ”, en alusión a la vigencia del capitán argentino.

Cerúndolo, quien realiza la gira previa a Wimbledon, venía de cortar una larga racha negativa sobre pasto y ahora consiguió su segunda victoria consecutiva en una superficie que históricamente le había resultado esquiva.

El argentino llegó a Queen’s con una sequía de 1.077 días sin triunfos en césped, ya que su última victoria en esa superficie había sido el 5 de julio de 2023, cuando derrotó al portugués Nuno Borges en Wimbledon.

cerundolo cerundolo El jugador de tenis de Argentina Francisco Cerúndolo celebra su victoria en singles masculinos ante el británico Arthur Fery en el marco del HSBC Tennis Championships que se disputa en el Queens Club de Londres, Reino Unido EFE/EPA/ANDY RAIN

Pese a ese antecedente, Cerúndolo también sabe lo que es brillar sobre césped: en 2023 fue campeón en Eastbourne, donde consiguió su primer título en esta clase de canchas y rompió una espera de casi tres décadas para el tenis argentino en la superficie.

En su debut en Queen’s, el porteño había superado al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 6-7 y 6-2, en un partido trabajado que le permitió sacarse presión y recuperar confianza.

Ante Brooksby, en cambio, mostró una versión mucho más dominante: arrancó con un 6-0 contundente, manejó los ritmos desde el fondo de la cancha y cerró el encuentro sin mayores sobresaltos en el segundo set.

Por primera vez en esta instancia

Con este triunfo, Cerúndolo se instaló por primera vez en los cuartos de final del tradicional torneo británico y alcanzó esa instancia por quinta vez en la temporada.

Además, se convirtió en el cuarto argentino en llegar a cuartos de final de Queen’s en la Era Abierta, después de David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman.

Por un lugar en semifinales, Cerúndolo enfrentará al británico Arthur Fery, invitado por la organización, que viene de vencer al francés Adrian Mannarino por 7-6 y 6-4.

Mientras busca seguir creciendo en la antesala de Wimbledon, el argentino dejó una postal bien mundialista desde Londres: ganó, avanzó y le dedicó su triunfo a Messi, el símbolo que volvió a inspirar al deporte argentino.