16 de junio de 2026 - 17:09

Francisco Cerúndolo empezó su raid sobre césped con un triunfo en Queen's

El 'Top One' del ránking nacional, Francisco Cerundolo, empezó con el pie derecho su periplo por torneos sobre césped, venció al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6/4, 6/7(5) y 6/2

En 2025, Francisco Cerúndolo solo disputó dos partidos sobre césped y ambos fueron derrotas: en Halle y Wimbledon.

En 2025, Francisco Cerúndolo solo disputó dos partidos sobre césped y ambos fueron derrotas: en Halle y Wimbledon.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La raqueta número 1 de Argentina, Francisco Cerúndolo, debutó en el ATP 500 de Queen's con una victoria sobre el estadounidense Aleksandar Kovacevic en tres sets. En octavos jugará contra otro norteamericano: Jenson Brooksby.

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Después de la temporada sobre polvo de ladrillo que dejó como saldo un récord de 15-8 y el título en el ATP de Buenos Aires, Francisco Cerúndolo arrancó este martes la gira de césped que tendrá como objetivo final el Abierto de Wimbledon.

El número 27 del mundo y séptimo preclasificado en el ATP 500 de Queen's venció al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 6-7(5) y 6-2 en casi dos horas de juego en la cancha número 1 del complejo londinense.

En 2025, Fran Cerúndolo solo disputó dos partidos sobre césped y ambos fueron derrotas: en Halle y Wimbledon.

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