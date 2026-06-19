19 de junio de 2026 - 17:22

Francisco Cerúndolo está en semifinales en Queens

La raqueta número uno de Argentina, Francisco Cerúndolo, buscará su pasaje a la final ante Brandon Nakashima, que dio la sorpresa tras derrotar a Alex de Miñaur

Francisco Cerundolo de Argentina festeja su victoria en cuartos de final en el torneo que se disputa en el Queens Club de Londres, Reino Unido

Francisco Cerundolo de Argentina festeja su victoria en cuartos de final en el torneo que se disputa en el Queens Club de Londres, Reino Unido

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EFE/EPA/ANDY RAIN
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El tenista de Argentina Francisco Cerúndolo luchó más de lo pensado contra el británico que está en el puesto 140° del ranking mundial y recién lo cerró en el tercer set. En la siguiente fase irá frente al estadounidense Brandon Nakashima.

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En 2025, Francisco Cerúndolo solo disputó dos partidos sobre césped y ambos fueron derrotas: en Halle y Wimbledon.

Francisco Cerúndolo empezó su raid sobre césped con un triunfo en Queen's

¿Qué pasó con francisco Cerúndolo?

Cerúndolo comenzó lejos de su mejor versión y se vio sorprendido en un set peleado, que recién se lo llevó en tie break por 7-6. La paridad continuó en el segundo, que lo perdió por 6/3.

Y todo parecía complicado al estar 2-0 abajo en el inicio, que dio vuelta parcialmente por 3-2 y, si bien le costó, lo cerró por 6-4. Sumó un triunfo clave pensando en el segundo semestre.

El estadounidense Brandon Nakashima (32do. del ranking) será el rival en la siguiente instancia después de vencer al australiano Alex de Miñaur (primer preclasificado) en dos sets (7/5 y 6/3).

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