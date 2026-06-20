Fernando Gago fue operado de urgencia tras sufrir un infarto en Chile

La salud de Fernando Gago generó una fuerte preocupación en el ambiente futbolístico luego de que se confirmara que sufrió un infarto agudo al miocardio y debió ser intervenido de urgencia en Santiago de Chile .

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La información fue dada a conocer oficialmente por la Universidad de Chile , institución que dirige desde marzo de este año, a través de un comunicado difundido en redes sociales junto al parte médico emitido por la Clínica Alemana.

Según detalló el centro asistencial, el ex mediocampista de la Selección argentina ingresó durante la madrugada del jueves tras presentar un cuadro cardíaco agudo.

Los especialistas detectaron una obstrucción en una arteria coronaria , situación que comprometía la correcta irrigación sanguínea del corazón. Frente a ese escenario, se le practicó una angioplastia con colocación de un stent , procedimiento que permitió restablecer el flujo normal de sangre.

Desde la clínica señalaron que el entrenador presenta una evolución favorable, se encuentra de buen ánimo y comenzará en las próximas horas una etapa de rehabilitación cardíaca , orientada a recuperar progresivamente la actividad física.

El malestar tras dirigir un partido

La noticia tomó por sorpresa al fútbol chileno debido a que horas antes Gago había estado al frente de la victoria de la Universidad de Chile por 2 a 0 frente a O’Higgins, en un encuentro correspondiente al torneo local.

De acuerdo con medios chilenos, el entrenador acudió a un centro médico cerca de las tres de la madrugada luego de experimentar molestias. Tras conocerse el diagnóstico, comenzaron a circular imágenes de la conferencia de prensa posterior al partido, donde se observaron algunos gestos de incomodidad física que en ese momento habían pasado inadvertidos.

image Fernando Gago Gentileza.

El respaldo de la dirigencia

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y el gerente general del club, José Ignacio Asenjo, visitaron al entrenador durante su internación y transmitieron tranquilidad respecto de su estado de salud.

La dirigente destacó el compromiso que mostró el argentino al dirigir el encuentro pese a no encontrarse bien físicamente y remarcó que la institución mantiene plena confianza en el proyecto deportivo encabezado por el DT.

Además, confirmó que aún restan algunos controles médicos antes de definir el momento de su alta hospitalaria.

image Fernando Gago dirige al club chileno desde el mes de marzo pasado. Gentileza.

Quién dirigirá a la Universidad de Chile

Mientras continúa la recuperación de Gago, la conducción del plantel quedará temporalmente en manos de su principal colaborador, el ex defensor argentino Fabricio Coloccini.

De esta manera, será el encargado de dirigir al equipo en el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

La carrera de Fernando Gago como entrenador

Tras retirarse de la actividad profesional en 2020 a los 34 años, Gago inició rápidamente su recorrido como director técnico. Su primera experiencia fue en Aldosivi, antes de dar el salto a Racing Club, donde obtuvo dos títulos.

Posteriormente dirigió a Chivas de Guadalajara, luego tuvo un paso por Boca Juniors y más tarde volvió al fútbol mexicano para conducir a Necaxa. Desde marzo de 2026 se encuentra al frente de la Universidad de Chile, club en el que atraviesa este inesperado episodio de salud.