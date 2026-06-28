28 de junio de 2026 - 18:17

Canadá eliminó a Sudáfrica y se metió en octavos de final del Mundial 2026

Un gol agónico en Los Ángeles le dio a Canadá el triunfo por 1-0 frente a Sudáfrica y el pase a la próxima ronda de la Copa del Mundo.

Jonathan David, de Canadá, disputa la pelota con Mbekezeli Mbokazi, de Sudáfrica, durante el partido por los 16avos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.&nbsp;

Jonathan David, de Canadá, disputa la pelota con Mbekezeli Mbokazi, de Sudáfrica, durante el partido por los 16avos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. 

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EFE/EPA/Scott Strazzante.
Empieza el todo o nada. Sudáfrica y Canadá protagonizan el primer partido de eliminación del Mundial 2026.&nbsp;

Empieza el todo o nada. Sudáfrica y Canadá protagonizan el primer partido de eliminación del Mundial 2026. 

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EFE
El seleccionado de Sudáfrica momentos antes de iniciarse el primer duelo de 16 avos de final frente a Canadá.&nbsp;

El seleccionado de Sudáfrica momentos antes de iniciarse el primer duelo de 16 avos de final frente a Canadá. 

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El conjunto canadiense fue claramente superior durante gran parte del encuentro. Desde el inicio impuso condiciones con presión alta y presencia constante en campo rival, generando las primeras situaciones de peligro a través de la pelota parada. Sudáfrica, en cambio, apostó a un bloque bajo y al orden defensivo, resistiendo como pudo el dominio norteamericano.

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Canadá vs Sudáfrica

Canadá vs Sudáfrica

La más clara del primer tiempo llegó tras un córner, cuando Jonathan David no pudo conectar una volea dentro del área y el balón se perdió por encima del travesaño. Más tarde, Buchanan tuvo otra oportunidad inmejorable que fue salvada sobre la línea por Aubrey Modiba, en lo que fue una de las acciones más determinantes del partido.

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Sudáfrica resistió y sobrevivió en el primer tiempo

Los Bafana Bafana apenas lograron inquietar con un remate de media distancia de Teboho Mokoena, pero se fueron al descanso con vida pese al dominio canadiense. El equipo africano sostuvo el empate gracias a su esfuerzo defensivo y a la falta de precisión de su rival en los metros finales.

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Canadá vs Sudáfrica

Canadá vs Sudáfrica

Cambios, ajustes y el ingreso de Davies

En el segundo tiempo, el guión no cambió demasiado: Canadá siguió buscando romper el cero, mientras Sudáfrica se replegaba cada vez más cerca de su área. El técnico canadiense movió el banco en busca de soluciones y apostó fuerte con el ingreso de Alphonso Davies, que volvió al torneo tras recuperarse de su lesión.

El partido, sin embargo, se mantenía trabado, con pocas ocasiones claras y un ritmo cada vez más friccionado. Canadá acumulaba intentos, pero no encontraba la manera de vencer a Ronwen Williams.

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Canadá vs Sudáfrica

Canadá vs Sudáfrica

Eustaquio apareció en el último suspiro

Cuando todo parecía encaminado al empate, llegó la jugada decisiva. Jefferson envió un centro desde la derecha, el rechazo quedó en la medialuna y Stephen Eustaquio controló de pecho para definir de volea de derecha. El remate venció a Ronwen Williams y desató el festejo canadiense en Los Ángeles.

El mediocampista del Porto se convirtió en el héroe de la noche y selló la clasificación de Canadá a los octavos de final. Sudáfrica, que resistió durante los 90 minutos, terminó despidiéndose del Mundial en un cierre doloroso tras una actuación de gran entrega.

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Hinchas de Canadá alientan en la previa del partido frente a Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Hinchas de Canadá alientan en la previa del partido frente a Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Minuto a minuto y estadísticas de Sudáfrica - Canadá:

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