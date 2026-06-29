Los cuatro integrantes de una banda de rock murieron mientras ensayaban durante el terremoto en Venezuela

Los músicos Manuel, Gabriel, Xander y Abraham se encontraban ensayando en el edificio Costanar II de La Guaira cuando ocurrieron los sismos del pasado 24 de junio.

La escena musical venezolana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de los cuatro integrantes de la banda de rock Van Der Dijs. Los músicos perdieron la vida durante los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el pasado 24 de junio, afectando gravemente al estado de La Guaira.

El Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) de Caracas emitió un comunicado oficial identificando a las víctimas: Manuel Van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajista) y Abraham Foucault (baterista). El grupo era una de las promesas más destacadas del nu metal y rap-rock emergente en la capital venezolana.

image ¿Qué ocurrió con Van Der Dijs durante el terremoto en La Guaira? Según los reportes de la emisora La Mega, los artistas se encontraban ensayando en el edificio Costanar II, ubicado en el sector de Tanaguarena. Esta zona ha sido declarada área de desastre por el Gobierno venezolano debido a la magnitud de los daños estructurales. Los terremotos han dejado un saldo de aproximadamente 3.007 damnificados y al menos 172 personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.

La banda tenía programado un concierto para el 27 de junio junto a la agrupación Arkaicos. Tras conocerse el colapso del recinto de ensayo y el posterior deceso de los músicos, el evento fue cancelado. Arkaicos expresó su dolor a través de redes sociales, definiendo la partida de sus compañeros como una pérdida irreparable para la escena underground del país.

image La trayectoria de Van Der Dijs, la banda de rock venezolana Van Der Dijs inició su trayectoria en 2024 y rápidamente ganó notoriedad tras su participación en el Festival Nuevas Bandas. Entre su repertorio destacan temas como "15 Minutos" y "Venpaka". Solo una semana antes de la tragedia, habían completado una serie de presentaciones en la Sala Experimental del CCAM como parte del ciclo de conciertos El Hades.

El estado de la emergencia y las labores de rescate en La Guaira El balance oficial indica que 383 edificaciones presentan daños severos, principalmente en La Guaira, donde se concentran los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes. Además del sector musical, el impacto se extiende a infraestructuras críticas, con 13 hospitales y 25 centros comerciales afectados. Las autoridades continúan las labores de remoción de escombros en los puntos más críticos del estado, mientras figuras como el rapero Neutro Shorty colaboran como voluntarios en la zona.