Día Mundial de Los Beatles: por qué se celebra cada 25 de junio esta curiosa efeméride

Cada 25 de junio, millones de personas alrededor del mundo encuentran una excusa perfecta para volver a escuchar las canciones que marcaron generaciones. El Día Mundial de The Beatles nació como una iniciativa impulsada por los propios seguidores del grupo.

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Sin embargo, con el paso del tiempo se transformó en una celebración global que reúne a fanáticos de todas las edades bajo una misma consigna: celebrar la música de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr .

La elección de la fecha no es casual. El Día Mundial de The Beatles remite a uno de los momentos más importantes de la historia de la música popular y de la televisión. El 25 de junio de 1967 , la banda ingresó a los estudios Abbey Road de Londres para interpretar en vivo “All You Need Is Love” durante la transmisión de Our World, un programa que pasó a la historia como la primera emisión televisiva global vía satélite.

Aquel acontecimiento fue revolucionario para su época. La producción conectó a 24 países de distintos continentes en una transmisión en tiempo real que alcanzó una audiencia estimada de 700 millones de personas, una cifra inédita en aquellos años. Cada nación participante presentó segmentos vinculados a la cultura, la ciencia, el arte, la tecnología o aspectos de la vida cotidiana. El Reino Unido eligió mostrar a The Beatles, y el resultado fue uno de los momentos más recordados de la televisión del siglo XX.

La historia de “All You Need Is Love” tiene una particularidad poco conocida: fue una composición realizada especialmente para esa transmisión. La BBC solicitó a John Lennon una canción que pudiera transmitir un mensaje sencillo y comprensible para cualquier persona, independientemente de su idioma o cultura.

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Lennon aceptó el desafío y escribió una pieza cuyo estribillo terminó trascendiendo el contexto de la década de 1960 para convertirse en una declaración universal. Lo que comenzó como una canción creada para una emisión televisiva terminó transformándose en uno de los himnos más reconocibles de la cultura popular.

La actuación apenas duró unos minutos dentro de un programa de dos horas y media, pero su impacto fue inmediato. Mientras cientos de millones de espectadores observaban desde distintos rincones del planeta, The Beatles estrenaban una canción que sintetizaba el espíritu de una época y consolidaba su condición de fenómeno global.

Décadas después, aquella actuación inspiró la creación del Global Beatles Day. La iniciativa fue impulsada por la estadounidense Faith Cohen, una admiradora de la banda.

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Lo que comenzó como una propuesta comunitaria en redes sociales fue creciendo de manera orgánica hasta convertirse en una celebración reconocida por millones de seguidores alrededor del mundo. Cada año se organizan conciertos homenaje, exposiciones, encuentros de coleccionistas, maratones musicales y actividades culturales inspiradas en la obra del grupo.

Las celebraciones se extienden desde Liverpool hasta Tokio, pasando por Nueva York, Buenos Aires y numerosas ciudades donde la Beatlemanía sigue vigente.

Una sorpresa beatle para este 25 de junio

Para la edición 2026 del Día Mundial de The Beatles, Apple Corps anunció una iniciativa especial destinada a los seguidores de todo el mundo. La compañía responsable de administrar el legado del grupo publicará gratuitamente en YouTube una versión restaurada y coloreada de la histórica interpretación de “All You Need Is Love”.

Embed - All You Need Is Love (Live from Abbey Road Studios, June 25th, 1967)

Será la primera vez que esa actuación estará disponible oficialmente en una versión de estas características, permitiendo a los fanáticos revivir uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de la banda y compartir la experiencia a través de transmisiones y reacciones en línea.