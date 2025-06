Los Beatles por partida triple: este fin de semana habrá tres shows que recrean la magia de la banda

Tres escenarios, tres estilos, una misma pasión: Los Beatles. Este sábado 7 de junio y domingo 8, Mendoza respirará espíritu beatle por partida triple. El Teatro Independencia, el Arena Maipú Stadium y el Campus Barcala se vestirán de homenaje para recordar y revivir el legado inagotable de John, Paul, George y Ringo.

Legado musical y filosófico de Los Beatles Una noche para abrir los sentidos, la mente y el corazón. Así se presenta el evento que conjuga la profundidad del pensamiento filosófico con el poder evocador de la música, y que tendrá como protagonistas a Tomorrow Never Knows, el dúo que reimagina el legado de The Beatles a través de versiones innovadoras y cargadas de matices.

El encuentro se realizará este sábado, a las 21, en el Campus Barcala (Perú 1841, Ciudad), un espacio elegido especialmente para potenciar la experiencia. Allí, los asistentes podrán dejarse envolver por el talento de Gustavo Bruno —guitarrista— y la voz hipnótica de Lilen Graziosi. Las entradas están disponibles, a $15.000, en Entradaweb.com.ar.

El repertorio de Tomorrow Never Knows no es un simple tributo. Es un viaje: desde las cadencias del jazz hasta los ecos del Ganges, con paisajes construidos a partir de cuencos tibetanos, campanas, sonidos del mar y cantos de pájaros.

image.png Pero la velada no se limitará a la música. Los filósofos prácticos Agustín Hernández y José Luis Trejo aportarán su mirada para profundizar en los valores, ideas y emociones que laten en el repertorio beatle. A través de sus intervenciones, se abrirá un espacio de reflexión en torno a temas universales: el amor, la libertad, el sentido de la vida y la belleza que habita en lo cotidiano.

La propuesta invita a soltar expectativas y entregarse a la experiencia. A dejar que la música y la filosofía dialoguen y resuenen de maneras inesperadas. Para acompañar este viaje sensorial, se ofrecerá un menú sencillo y cuidado: sándwich de jamón crudo, vino de selección y bebidas sin alcohol. Clásico y emotivo: The Beatles Sinfónico En el histórico Teatro Independencia, que este año celebra su centenario, la Orquesta Pianoforte regresa con una propuesta que combina clasicismo y emoción: The Beatles Sinfónico. Bajo la dirección y arreglos del pianista y compositor David De Mata, el espectáculo apuesta por una lectura académica del cancionero beatle, con versiones orquestadas especialmente para esta función. La cita es mañana a las 21, en la sala de Chile y Espejo (Ciudad), con entradas a $12.000 en Entradaweb.com.ar. image.png La propuesta fue estrenada con localidades agotadas y vuelve ahora con un programa levemente renovado, que incluye joyas poco habituales como "She’s Leaving Home", del álbum "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", una de las canciones más sofisticadas en términos de arreglo orquestal del grupo, además de clásicos como "Help!", himno generacional lanzado en 1965. El formato orquestal invita a redescubrir la complejidad y riqueza melódica de las canciones de los Beatles, a cargo de en sello de comprobada versatilidad: la Orquesta Pianoforte, que en este viaje de adaptaciones sinfónicas tendrá una noche antológica en noviembre, en el teatro griego Frank Romero Day. Recordemos que Cultura anunció, poco después del masivo show de Los Piojos, que planeaba revitalizar ese espacio -casi exclusivamente vendimial- y la primera propuesta vino por parte de la Pianoforte, para presentar Queen Sinfónico, su show más ambicioso hasta la fecha. Rock y espectáculo retro Por otra parte, en el Arena Maipú Stadium se presentará "A través del tiempo", el nuevo espectáculo de The Beats, la banda tributo argentina con mayor proyección internacional. En este show, los músicos proponen un recorrido cronológico por la carrera de los Beatles, desde sus inicios en los clubes de Liverpool y Hamburgo hasta la etapa psicodélica y experimental de "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" y "Abbey Road". La cita también mañana, a las 21, en el complejo de Maza y Emilio Civit (Maipú), con entradas en Ticketek.com.ar. El espectáculo no se limita a la música en vivo: incluye cambios de escenografía, vestuario auténtico y una minuciosa selección instrumental que recrea fielmente el sonido original del cuarteto de Liverpool. image.png Con más de 30 años de trayectoria, The Beats, liderado por Patricio Pérez (fundador), han cosechado reconocimiento mundial. En 1996, fueron consagrados como “La mejor banda tributo a The Beatles del mundo” en la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool. Además, figuras clave del entorno Beatle, como Allan Williams (primer mánager de la banda) y Alistair Taylor (asistente personal de Brian Epstein), los elogiaron públicamente. El legado Beatle sigue más vigente que nunca Más de medio siglo después de su separación en 1970, el magnetismo de los Beatles sigue generando nuevas audiencias y renovadas interpretaciones. Con más de 600 millones de discos vendidos, su influencia atraviesa generaciones. Canciones como "Yesterday", "Let It Be", "Something" o "Hey Jude" continúan siendo reinterpretadas y versionadas en todos los formatos imaginables. Los Beatles no solo redefinieron los límites del pop y el rock, sino que incorporaron elementos de la música clásica, el folk, la psicodelia y el avant-garde. Su legado cultural es inabarcable: marcaron tendencias en moda, cine y diseño gráfico, y fueron pioneros en la concepción de los álbumes como obras de arte integral, no meras colecciones de canciones. Pero además, Los Beatles (que actuaron por última vez ante un público en la terraza londinense de Apple Corps, en 1969) fueron quizás la primera banda a la que se le rindieron innumerables bandas tributo: un fenómeno que hoy está en total apogeo. Antes de que proliferasen este tipo de proyectos, los Fab Four ya tenían un subgénero propio, de artistas que intentaban recrear minuciosamente la experiencia del vivo y que convocaban a miles de personas en el país. En esta línea, The Beats son absolutos pioneros.