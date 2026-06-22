Rescatan un video inédito de The Beatles: qué se ve en las imágenes

En un hallazgo que entusiasma a coleccionistas y fanáticos, salieron a la luz dos filmaciones inéditas de The Beatles registradas en 1964, el año en que la banda británica conquistó definitivamente al mundo y convirtió la Beatlemanía en un fenómeno global.

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El material corresponde a negativos originales de 35 milímetros que permanecieron archivados durante décadas sin haber sido catalogados ni digitalizados. Su existencia fue confirmada por Film is Fabulous, una iniciativa británica dedicada a rescatar y preservar archivos audiovisuales históricos, que recibió el material durante la reciente Convención Británica de Coleccionistas de Cine realizada en Surrey.

La organización cuenta con una amplia trayectoria en la recuperación de documentos y colecciones audiovisuales de gran valor patrimonial, entre ellas los archivos de Hammer, la colección de Sir Norman Wisdom, los documentos de Michael y Tony Klinger, el archivo de la Sociedad de Admiradores de Tony Hancock, los fondos de Palace Pictures y Scala Productions, además de la colección del cineasta Peter Whitehead.

Según informó Film is Fabulous, los dos rollos corresponden al lado A y B de un negativo de 35 milímetros que registra la primera aparición televisiva de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en el emblemático programa "Top of the Pops", emitido por la BBC el 19 de marzo de 1964.

Durante esa presentación, el cuarteto interpretó "Can't Buy Me Love" y "You Can't Do That". El primero de esos temas sería lanzado oficialmente al día siguiente y se convertiría en el cuarto sencillo número uno del grupo en el Reino Unido.

Antes de que el material pueda ser difundido, será sometido a un proceso de restauración destinado a garantizar su conservación. Posteriormente, será devuelto a la BBC para su preservación.

Desde Film is Fabulous adelantaron además que "también se mantendrán conversaciones con otros departamentos de la corporación para garantizar que el contenido esté disponible para un público amplio".

El detrás de escena que nadie había visto

De acuerdo con el medio NME, el valor del hallazgo no radica únicamente en la actuación musical. Las imágenes incluyen un inédito recorrido por el detrás de escena del programa, donde pueden verse maquilladores, técnicos y la dinámica de producción televisiva de comienzos de los años 60.

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El registro también muestra varias tomas de las canciones, algunas interrumpidas por fallas técnicas, además de pausas entre grabaciones en las que los cuatro integrantes conversan y bromean de manera distendida, ofreciendo una mirada poco habitual sobre la intimidad del grupo en uno de los momentos más importantes de su carrera.

El descubrimiento resulta aún más significativo porque la propia BBC no conservaba estas imágenes. Durante la década de 1960 era una práctica habitual reutilizar las cintas de grabación para abaratar costos, una decisión que provocó la pérdida de una enorme cantidad de programas de televisión, incluidos numerosos episodios de Top of the Pops.

1964 fue uno de los años más trascendentales en la historia de The Beatles y de la música popular. En esos meses, la banda desembarcó en Nueva York, protagonizó su histórica presentación en el programa de Ed Sullivan ante más de 73 millones de espectadores y consolidó un fenómeno cultural que transformó para siempre la industria musical.