Publican un libro inédito de Ida Vitale: rescata un cuaderno de poesías que estuvo 80 años olvidado

"Poemas de juventud 1943-1946" (Tusquets) , un cuaderno manuscrito que la poeta uruguaya Ida Vitale envió a uno de sus maestros en 1946 y permaneció olvidado durante casi ocho décadas, acaba de publicarse por primera vez. El hallazgo ofrece una mirada inédita sobre los primeros años de una de las voces más importantes de la literatura en español y ganadora del Premio Cervantes .

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El manuscrito fue encontrado por la editora Camila Guillot mientras ordenaba la biblioteca familiar. Oculto bajo otros libros y cubierto de polvo, el cuaderno había sido enviado por la joven Ida Vitale a Gervasio Guillot Muñoz, profesor del Instituto de Humanidades de Montevideo y una figura clave en la formación de varios integrantes de la llamada Generación del 45.

La dedicatoria firmada por la propia escritora, fechada el 31 de diciembre de 1946, permitió confirmar la autoría de un conjunto de poemas que permanecían inéditos. Tras el descubrimiento, Guillot entrevistó a Vitale, de 102 años, quien se mostró tan sorprendida como la editora y autorizó la publicación del material a través de Tusquets Editores.

El volumen reúne quince poemas distribuidos en tres secciones y se completa con los facsímiles del manuscrito original. La primera parte contiene sonetos endecasílabos escritos en 1943; la segunda, poemas en verso libre de 1946; y la tercera, tres nuevos sonetos del mismo año.

El orden de los textos permite imaginar que ese cuaderno pudo haber sido el primer libro concebido por Vitale, anterior incluso a "La luz de esta memoria" (1949), la obra con la que inició oficialmente su trayectoria editorial. De todos los poemas incluidos, solo uno había aparecido anteriormente en una revista literaria.

Aunque pertenecen a la juventud de la autora, los poemas anticipan muchos de los temas que luego atravesarían toda su obra: la noche, la memoria, la muerte y el misterio como dimensión esencial de la poesía.

La insistencia en la voz poética también revela una temprana conciencia de escritura. Versos como "Hay una voz de turbia arena que habita de cuidados mi silencio" o "mi voz flota en niebla de crepúsculos por la sangre" muestran una búsqueda expresiva que, con el paso de las décadas, se convertiría en una de las marcas distintivas de Vitale.

En sus ensayos reunidos en "La ley de Heisenberg" (2025), la escritora reivindica precisamente esa condición enigmática de la poesía y sostiene que, incluso en una época de "lectores impacientes", el poema debe conservarse como "un gozoso misterio que se resiste a ser resuelto".

Un hallazgo literario e histórico

Para Camila Guillot, el descubrimiento trasciende el valor documental. Según explicó en el texto que acompaña la edición, el verdadero tesoro consiste en comprobar que aquellas páginas manuscritas "ya sostenían una manera de decir que no dependía del tiempo para afirmarse".

La publicación también rescata el vínculo entre Vitale y Gervasio Guillot Muñoz, docente e intelectual que dirigió la influyente revista La Cruz del Sur y fue maestro de numerosos escritores uruguayos. Entre sus reconocimientos figura, además, haber recibido una dedicatoria de Jorge Luis Borges en la primera edición de "Historia de la eternidad".

Una vida dedicada a la literatura

Nacida en Montevideo en 1923, Ida Vitale desarrolló una destacada trayectoria como poeta, ensayista, crítica literaria, traductora y docente. Tras exiliarse en México y Estados Unidos luego del golpe militar de 1973 en Uruguay, regresó definitivamente a su país en 2009.

En 2018 recibió el Premio Cervantes, el máximo reconocimiento de las letras en español, consolidando una carrera que atraviesa más de un siglo de vida y de escritura.