Habla de libros en TikTok, le regalaron La Odisea y no conocía la obra: "¿Esta no es la película que salió?"

El reciente estreno de la película "La Odisea" de Christopher Nolan generó furor entre los fanáticos del cine que esperaron mucho tiempo para ver la adaptación cinematográfica de la famosa obra griega. Sin embargo, hubo quienes confesaron que no conocían la existencia del libro original, destando una ola de críticas en redes sociales.

Este fue el caso de una joven española, quien pensó que se trataba de una adaptación de la nueva cinta, y no al revés.

La tiktoker comparte contenidos a través de su cuenta @hermosbooks donde publica videos mostrando libros nuevos que le regalaron o que recomienda leer, definiéndose así misma como una conocedora y fanática de la literatura.

En uno de sus últimos videos, la joven abrió un paquete que le llegó y se trataba de una edición del libro "La Odisea" de Homero . La tiktoker se mostró sorprendida por el regalo, pero su reacción desató críticas entre sus seguidores. "¿Esta no es la película que salió?" , se preguntó la joven mientras hojeaba el libro.

Se trataba de una edición especial de coleccionista lanzada en el año 2021 que cuenta con encuadernación de tapa dura, acabados en estampado dorado y un diseño ornamental con estilo vintage.

Ante el desconocimiento de la obra, la joven se centró más en el diseño del libro y en la nota que iba acompañada del mismo. Sin embargo, una parte de la carta estaba escrita en grigo antiguo, a lo que la tiktoker opinó: "Está complicado leer esto".

Críticas y bromas tras su inesperada confesión

La reacción de la joven desató una ola de comentarios negativos por su desconocimiento en literatura, pero también hubo quienes usaron su creatividad y humor para opinar al respecto.

"Sí, Homero lo ha escrito estos últimos dias, inspirado en la película"; Más que inspiración yo diría plagio, todos sabemos que los Simpson fueron los creadores de la odisea"; "Si se le hizo difícil leer la carta entonces ese libro nunca va a ser leído", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.