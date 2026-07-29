Una influencer chilena quedó envuelta en polémica por un video de su perro comiendo wasabi

La influencer chilena Josefa Sáez quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que se viralizara un video en el que su perro ingiere wasabi durante un almuerzo familiar. Las imágenes provocaron una ola de críticas en redes sociales y llevaron a la creadora de contenido a publicar un descargo para explicar lo sucedido.

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Según relató la propia influencer, el registro habría sido grabado por su padre mientras compartían una comida junto a otros integrantes de la familia. Tras la difusión del video, aseguró que recibió numerosos mensajes amenazantes y pidió disculpas por lo ocurrido .

A través de un video publicado en TikTok , Josefa Sáez sostuvo que el episodio fue producto del desconocimiento sobre los efectos que el wasabi podía tener en la mascota y afirmó que su padre actuó sin intención de causarle daño al animal.

"Primero, decir que me carga hacer este tipo de videos porque siento que uno puede quedar como víctima, pero es más que nada para pedir perdón. Decir que mi papá nunca lo hizo con querer; literal, fue solo de inocente . No es que no quiera al perro, son como mejores amigos, él no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal ".

Además, explicó que el video en el que el perro consume wasabi fue grabado cuando ella no estaba presente y aseguró que desconocía su existencia hasta verlo publicado. "Yo no estaba con él; él no sabe ni usar TikTok. Si yo hubiera visto eso, obvio que le hubiera dicho que no lo suba , que se puede prestar para crítica".

La influencer insistió en que el episodio fue un error y manifestó su arrepentimiento por la exposición que terminó afectando a su familia. "Todos pueden tener errores", dijo. También reveló que, tras la viralización del contenido, recibió amenazas a través de redes sociales.

Y cerró: "No creo que sea necesario mandar mensajes de amenaza como los que me llegaron a mí, que igual fueron súper fuertes".

Qué puede provocar el wasabi en los perros

A raíz de la repercusión del caso, especialistas consultados por el medio local BioBioChile advirtieron que darle wasabi a un perro no es una práctica recomendable. Sin embargo aclararon que el ingrediente no está considerado como una sustancia tóxica para los canes.

El médico veterinario David Rodríguez, especialista en gastroenterología del Colegio Médico Veterinario, explicó que el consumo de este alimento puede provocar irritación en el sistema digestivo. Según detalló, la ingesta de wasabi puede derivar en gastroenterocolitis de distinta gravedad y, en situaciones poco frecuentes, favorecer cuadros como una pancreatitis aguda, dependiendo de la cantidad consumida.

Por su parte, la especialista en nutrición animal Katherine Márquez, vocera del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), señaló que el compuesto responsable del característico ardor del wasabi genera una respuesta de dolor químico que produce salivación abundante, náuseas y otras reacciones defensivas del organismo.

La profesional remarcó que ningún alimento picante, como wasabi, ají, pimienta o curry, debería ofrecerse a perros o gatos con fines recreativos, ya que no aporta beneficios nutricionales y puede ocasionar vómitos, diarrea o malestar gastrointestinal.

Además, recomendó que, si una mascota consume accidentalmente este tipo de alimentos, se le ofrezca agua o una pequeña cantidad de leche o yogur y se controle su evolución. En caso de presentar vómitos persistentes, dolor abdominal o decaimiento, aconsejó acudir de inmediato a un médico veterinario.