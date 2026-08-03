Librerías y editoriales mendocinas cuestionan una propuesta que modificaría la comercialización del libro

El debate sobre una eventual modificación del marco regulatorio que rige la comercialización del libro en Argentina sumó una nueva voz desde Mendoza. Librerías y editoriales de la provincia difundieron un documento conjunto en el que manifiestan su preocupación por la propuesta de derogar las leyes nacionales 25.542 y 25.446 , conocidas como Ley del Libro. Normas que establecen el régimen de precio único del libro y la exención del IVA para toda la cadena de producción editorial.

El pronunciamiento lleva la firma de responsables, directoras, gerentes y propietarios de más de veinte librerías, editoriales y espacios dedicados al libro de Mendoza. En el texto sostienen que la eliminación de estas herramientas podría alterar las condiciones de competencia del sector, favorecer la concentración del mercado y comprometer la diversidad editorial y la supervivencia de los emprendimientos independientes.

A través de una carta abierta dirigida a la comunidad mendocina, los firmantes también convocan a los legisladores nacionales que representan a la provincia a rechazar la iniciativa en el Congreso. Como argumento, citan experiencias de otros países donde, según afirman, la desregulación del precio del libro derivó en una mayor concentración del mercado, el cierre de librerías y una reducción de la oferta editorial.

El documento, fechado el 29 de julio de 2026 y dirigido a la comunidad mendocina, sostiene que la medida impulsada por el Gobierno nacional pondría en riesgo "la igualdad de competencia, la biodiversidad literaria, la supervivencia de librerías y editoriales y el patrimonio literario regional".

En la carta, las personas firmantes manifiestan su rechazo a la iniciativa y advierten sobre sus posibles consecuencias. "Ante la propuesta de derogar las leyes 25.542 y 25446, que establecen el régimen de precio único del libro y la exención de IVA a toda la cadena de producción del libro, las personas que firmamos este documento, responsables, directoras, gerentes y/o propietarias de librerías y editoriales mendocinas, expresamos nuestro repudio a la intención del Gobierno nacional de avanzar en la eliminación de una normativa que fue creada en salvaguarda de la posible deslealtad competitiva en el ámbito de la producción literaria, la publicación y la venta."

Los firmantes sostienen además que la liberación del precio de venta al público del libro favorecería principalmente a los grandes grupos editoriales y distribuidores. "La derogación de estas leyes y, en consecuencia, la liberación en el mercado del precio de venta al público (PVP) del libro han demostrado en el mundo que esto favorece sólo a las grandes distribuidoras y editoriales, en muchos casos vinculadas a capitales internacionales, contradiciendo los discursos que nos quieren convencer de que el mercado se autorregula."

Y explica: "La experiencia comparada es elocuente y no admite demasiadas dudas: cuando el Reino Unido derogó el Net Book Agreement en la década de 1990, las cadenas de mayor escala financiaron una guerra de precios que no podían sostener las librerías chicas; el país pasó de más de 1.800 librerías a menos de 900 y, una vez reducida la competencia, los precios volvieron a subir. Brasil y México, tras la llegada de plataformas de venta masiva sin regulación de precio uniforme, registraron el mismo patrón de concentración y retracción de editoriales independientes y librerías. La promesa de precios más bajos para el lector no se sostuvo en el tiempo; lo que sí se sostuvo fue la pérdida de diversidad editorial y de puntos de venta".

El texto concluye con un llamado a los legisladores nacionales por Mendoza para que rechacen la propuesta. "Por todo ello, mediante esta carta abierta hacemos expresa nuestro rechazo a la derogación de las leyes 25.542 y 25446 y realizamos un llamado a diputadas/os y senadoras/es nacionales en representación de Mendoza para que se opongan con su voto a esta propuesta del Gobierno nacional, que atenta directamente contra el patrimonio literario de la provincia y del resto del país y pone en juego puestos de trabajo a lo largo de toda la cadena de producción y venta del libro."

Los firmantes

Cristian Arenas (Librería Ludditas)

Viviana Baldo (Letras Proyecto Editorial)

Melissa Carrasco (Fractura Ediciones)

Claudia Susana Caruso (Mendieta Libros)

José Sebastián Chávez (Mendieta Libros)

Gonzalo Córdoba (Editorial Grito Manso)

Juliana Del Pópolo (Venado Real)

Sandra Flores Ruminot (Payana)

Alejandro Frías (LEO Libros)

María del Pilar García Santos (García Santos Libros)

Mariana Guzzante (Edifyl)

Pablo Iessi Salomone (Librería Red Ribbon)

Amelie Jiménez (Librería Pendragón)

Eduardo Latino (Editorial Otros Mundos)

Jaquelina María Maimone (Antü Espacio de Lectura)

María Luz Malamud (Pez Menta Ediciones)

Iván Mizsei (Libros Iván Mizsei)

José Niemetz (Librería Había una Vez)

Javier Piccolo (Ediunc)

Hernán Schillagi (Libros de Piedra Infinita)

Mariela Slosse (Bambalí Ediciones)

Fernando G. Toledo (Libros de Piedra Infinita)

Gerardo Tovar (Qellqasqa Editorial)

María Ofelia Valera (Centro Internacional del Libro).