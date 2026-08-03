General Alvear abrió la convocatoria del concurso literario "Cartas a alguien": cómo participar

La Municipalidad de General Alvear , a través de la Dirección de Cultura y del Taller Literario Municipal "La Hoja", abrió la convocatoria para la cuarta edición del Certamen Literario Nacional "Cartas a alguien" , una iniciativa que invita a jóvenes y adultos de todo el país a redescubrir el género epistolar como herramienta de creación literaria y de expresión personal.

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La propuesta busca rescatar el valor de la carta como medio de comunicación, promoviendo relatos que recuperen experiencias, recuerdos, emociones, costumbres y paisajes que forman parte tanto de la historia individual como de la memoria colectiva. Las obras podrán enviarse hasta el lunes 31 de agosto.

La convocatoria está destinada a personas mayores de 14 años residentes en Argentina. Los trabajos deberán presentarse exclusivamente por correo electrónico a [email protected] , mientras que las bases y condiciones del certamen se encuentran disponibles aquí.

Los participantes deberán presentar una obra inédita en formato de carta, correspondiente al género narrativo o la prosa, bajo la temática "Cartas a alguien".

La consigna admite múltiples enfoques: desde cartas de amor, despedida o agradecimiento hasta textos dirigidos a personas, lugares, objetos, recuerdos, sueños o sentimientos. También podrán presentarse cartas imaginarias o aquellas que nunca fueron escritas o llegaron a destino, en relatos de carácter realista, autobiográfico o de ficción.

Desde la organización explicaron que el objetivo del certamen es fomentar la escritura creativa y fortalecer los vínculos con la memoria personal y colectiva, poniendo en valor las vivencias, costumbres e historias que forman parte de la identidad cultural de las comunidades.

Cómo se evaluarán las obras

El jurado estará integrado por referentes del ámbito literario y cultural designados por la Dirección de Cultura y el Taller Literario Municipal "La Hoja". Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la originalidad y creatividad de las propuestas, la calidad literaria, la adecuación a la temática, el correcto uso del formato epistolar, la capacidad expresiva y emocional del texto, además de la claridad y coherencia narrativa.

Premios

El certamen distinguirá a las tres mejores obras presentadas.

Primer premio: un libro, una tablet y certificado.

Segundo premio: un libro, una agenda personalizada y certificado.

Mención especial: certificado de reconocimiento.

Con esta nueva edición, General Alvear vuelve a apostar por una convocatoria que, además de incentivar la producción literaria, propone recuperar un formato de escritura que durante siglos fue el principal puente para transmitir afectos, pensamientos y recuerdos, invitando a convertir la carta en un espacio de encuentro entre la imaginación, la memoria y las emociones.