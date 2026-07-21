Melissa Carrasco, ganadora del Premio Vendimia en Poesía: "Me interesa echar luz a lo que no entiendo"

Como en muchos otros, en Melissa Carrasco la tarea de escribir se relaciona con el conocimiento. Con un intento por conocer. “Me interesa echar luz a lo que no entiendo”, dice cuando habla de lo que escribe, de los versos que entrelaza como la “ trenza ” a la que de algún modo hace alusión el título de su último libro, premiado recientemente en el Certamen Literario Vendimia 2026 en la categoría poesía .

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La autora, nacida en Chile y de gran actividad desde que se instaló en Mendoza hace algunos años, acaba de obtener este premio justo a poco de editar otro poemario, lo cual habla de su intensa actividad.

De ese presente prolífico y de las pulsiones de su obra nos habla en esta charla.

—Hace poco publicaste La metáfora del kínder sorpresa y muy pronto tendremos oportunidad de leer tu nuevo poemario. ¿Cómo podríamos “presentar” tu libro Trenza, que acaba de ganar el Certamen Literario Vendimia 2026 en Poesía?

—Es un poemario dedicado a María Judencia, mi abuela materna y a todas las mujeres de la familia. Hurga en nuestra historia y herencias de sangre, pero también intenta transparentar desde lo personal los procesos sociales que nos atraviesan.

—El jurado habló de la unidad estética del libro como una de sus fortalezas. ¿Lo planteaste y escribiste como un libro unitario (“conceptual”, se le suele decir) o eso se fue construyendo en la escritura?

—Se fue construyendo, primero de manera más intuitiva y fragmentaria, luego más consciente una vez que tuve certeza de por dónde iba.

—Si tuvieras que ensayar una descripción no ya de tu nuevo libro, sino de toda tu poesía, ¿cómo la definirías?

Uff. Se me dificulta reconocerme entre un libro y otro. No sabría redondear una descripción total. Sé más o menos lo que busco. Me interesa echar luz a lo que no entiendo y experimentar modos de decir que me desafíen a mí e idealmente a quien lee.

—La categoría poesía es una de las más tradicionales del Premio Vendimia en una provincia con mucha actividad poética. ¿Sentís que el premio es una manera de ingresar a esa “tradición”?

—Es el único premio provincial literario anual, creo que es insuficiente para dar cuenta de toda la diversidad de la producción actual. No soy mendocina, no busco entrar en una tradición que no me pertenece, pero sí puedo decir que agradezco este reconocimiento a mi trabajo y admiro enormemente las poéticas de la región, canónicas y contemporáneas.

—Las presentaciones de tus libros suelen ser “performáticas”. ¿A qué tipo de espectáculo invitaría un libro como Trenza cuando sea presentado?

—No he tenido tiempo para pensarlo, pero si me apuro, consideraría que el texto es bastante personal y esta vez podría dejar que hable solo.

—A la hora de hablar de tu formación. ¿Qué autores o qué obras considerás que te influyeron?

—Principalmente poesía chilena, luego latinoamericana y vanguardista en general.

—¿Leés a otros poetas de Mendoza? ¿Te interesan algunos nombres en particular?

—Como lectora me conmueve la poesía de Eliana Drajer, Mercedes Gobbi, Sergio Morán, mis compañeras de colectiva: Victoria Urquiza, Sandra Flores Ruminot y más. Como lectora y editora, he podido colaborar en la publicación de autores que me interpelan como Vera Jereb, Josu Miel, Vanina Perdicaro...

Melissa Carrasco. La poeta chilena radicada en Mendoza presenta su nuevo libro de poemas.

Melissa Carrasco, en primera persona

Nací en Santiago de Chile en 1987. Poeta. Performer. Tallerista. Editora de Fractura Ediciones. Soy docente en Lengua y Literatura y Licenciada en Educación. He publicado: La metáfora del kínder sorpresa (2026, Ediciones Las Guachas, San Martín de los Andes). Por qué matar la poesía (2024, Ediciones en Danza, Buenos Aires). Anteriormente, La última cena de los desempleados (2020, Histeria Editorial, Valparaíso, Chile), La teta negada (2019, Ediciones Culturales Mendoza, y 2020 por Fractura Ediciones) y Las Plantas (2016, edición de autora y 2020 por Dendro Ediciones, Perú). También he participado en antologías como Error 404 (2021, Colectiva PAP, por Fractura Ediciones) y Punta de limón (2022, Payana Ediciones).

Uno de los textos de Trenza, el libro premiado

Micelio

-

Un hongo nace y se desarrolla sobre materia orgánica muerta

madre

es alimento

es sustrato

la que da a luz

la que se descompone

y es deglutida por su hijo

*

Vida y muerte en el amor

*

Liberan feromonas

atraen al hongo compatible

por guiños de ojo y señales químicas

yo tengo esto tú tienes aquello

disparemos la especie hacia su potencial de rareza

vamos, dijeron

*

El reino fungi es el segundo en número luego del animal

expatriados del mundo vegetal piensan en la ruta de cada micelio

en cuánto les falta para ser humanos

en qué tenía que pasar para que dejaran de ser un intersticio

algo a medio camino

ni planta ni bicho

más cerebro

*

Apenas clarea

el hongo desespereza

bosque le habló de noche como en un sueño

hongo envía el mensaje

el susurro se abre paso entre las raíces

el cielo es un manto de sangre fulgurante

*

Hubo Consejo popular

habló el brote chamuscado y la raíz de gran suerte

juntos diseñaron un modo

de restaurar la tierra

en el campo santo de sus familias

*

Parásito: Hongo que se alimenta de un ser vivo y le hace daño.

El daño específico que causa un hongo parásito a su huésped implica invasión física, alteración metabólica y manipulación conductual. El hongo se adhiere a la superficie del huésped y penetra sus tejidos utilizando enzimas que degradan las paredes celulares, estableciendo una red de filamentos llamada micelio que extrae nutrientes vitales.

A nivel interno, el hongo libera toxinas y compuestos bioactivos que alteran el metabolismo del organismo, debilitándolo y, en muchos casos, provocando la muerte. En especies como Cordyceps, el daño incluye la destrucción de órganos internos (como

los reproductores en cigarras) y la manipulación del sistema nervioso, forzando al huésped a adoptar comportamientos como la "mordida de la muerte" o cambios en la actividad sexual para facilitar la propagación de esporas.

Los efectos finales varían según el tipo de hongo parásito:

Hongos necrotróficos: matan las células del huésped para descomponer la materia orgánica muerta y absorber los nutrientes.

Hongos biotróficos: mantienen al huésped vivo mientras extraen nutrientes, aunque causan daños progresivos como tumores o marchitez.

Hongos entomopatógenos: reemplazan los tejidos del insecto desde adentro hasta que brota un cuerpo fructífero desde el cadáver.

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-

María Judencia

-

mi abuela

lloraba cuando le nacía hija mujer

de cinco hermanos

tuvo solo un varón

y le salió violín