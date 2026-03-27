Referencias a John Lennon y sonidos de The Beatles: Paul McCartney mostró el primer tema de su próximo álbum

El disco que tiene reminiscencias a la banda que lo llevó a la fama, el músico británico lanzará su disco en mayo pero ya presentó un adelanto.

Con un sonido que remite directamente a la esencia de The Beatles, Paul McCartney presentó su nuevo disco.

Con un sonido que remite directamente a la esencia de The Beatles, Paul McCartney presentó el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, una canción atravesada por la nostalgia y las referencias John Lennon y a sus inicios en Liverpool. Es el primer material nuevo del músico en los últimos cinco años.

El tema, titulado “Days We Left Behind” funciona como una puerta de entrada a “The Boys of Dungeon Lane”, su nuevo disco que verá la luz el 29 de mayo de este año. Con una instrumentación sencilla y una fuerte carga emocional, la canción reconstruye escenas de juventud, entre guitarras, bares y recuerdos que marcaron el nacimiento de una de las bandas más influyentes de la historia.

Embed - Paul McCartney - Days We Left Behind (Lyric Video) En la letra, McCartney deja entrever guiños directos a su pasado, incluye menciones a Forthlin Road, la calle en que vivió John Lennon y donde comenzaron a tomar forma las primeras composiciones de The Beatles. Ese tono íntimo atraviesa todo el proyecto, que busca reconectar con su historia personal y artística.

Sobre el sencillo, explicó en un comunicado: "es una canción de recuerdos para mí". Y agregó: "Estaba pensando precisamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿cómo se ‌puede escribir sobre otra ‌cosa? Son muchos recuerdos de Liverpool”.

Paul Mccartney y John Lennon Paul Mccartney y John Lennon en The Beatles gentileza El origen del nuevo álbum de Paul McCartney El álbum, el número 18 de su carrera solista, toma su nombre de una calle del barrio de Speke, en Liverpool, un lugar significativo en su infancia. Según el propio McCartney, se trata de un trabajo profundamente autobiográfico, construido a partir de memorias, imágenes y sensaciones de una etapa formativa.