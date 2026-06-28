28 de junio de 2026 - 08:36

Confirmado el precio del dólar para este lunes 29 de junio en todos los bancos del país

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.495 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

El Banco Central abrirá con el dólar minorista para la venta a $1.495.

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Los Andes | Redacción Economía
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Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 29 de junio

  • Banco Nación: $1.495
  • Banco Galicia: $1.490
  • Banco BBVA: $1.500
  • Banco Santander: $1.500
  • Banco Ciudad: $1.495
  • Banco Patagonia: $1.505
  • Banco Macro: $1.500
  • Banco Hipotecario: $1.495
  • Banco Supervielle: $1.501
  • Banco Credicoop: $1.495
  • Banco Piano: $1.495
  • Banco Comercio: $1.495
  • ICBC: $1.495
  • Brubank: $1.485

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El balance financiero de la última semana estuvo marcado por una nueva escalada en los distintos segmentos del mercado cambiario, que alcanzaron sus valores más elevados en lo que va de 2026, mientras que los activos bursátiles argentinos experimentaron caídas considerables, impulsadas por un clima internacional de mayor cautela inversora y por el fuerte retroceso del precio del petróleo, traccionado por los avances en las negociaciones de paz en Oriente Medio.

  • En el mercado mayorista, el dólar cerró la semana en los $1.477, acumulando una ganancia de 16 pesos equivalente al 1,1%. Desde el inicio de junio, la divisa acumula una apreciación de 69 pesos, lo que representa un avance del 4,9%.
  • El Banco Central estableció un techo de $1.800,75 dentro de su esquema de bandas cambiarias, lo que ubica al tipo de cambio oficial a 323,75 pesos de ese límite, es decir, un margen del 21,9%.
  • El billete para el público en ventanillas del Banco Nación se ubicó en $1.495 para la venta, registrando una suba semanal de 15 pesos o 1%, y posicionándose en su precio más elevado desde el 5 de enero. En el transcurso de junio, el dólar minorista acumula una suba de 65 pesos, equivalente al 4,5%. Según datos del Banco Central, el promedio en entidades financieras se situó en $1.495,57 para la venta y $1.444,18 para la compra.
  • El dólar blue, que en su punto más alto llegó a negociarse en 1.530 pesos, cerró el viernes en $1.515, lo que implica un incremento semanal de 35 pesos o 2,4%.
  • El tipo de cambio fue el protagonista indiscutido de la semana. El dólar MEP trepó por encima de los $1.500, el contado con liquidación tocó los $1.580 y el mayorista alcanzó los $1.479, su máximo nominal desde las elecciones de octubre.
dólar lunes 29 de junio

Solo en junio, el dólar acumula subas de entre 4% y 6% según el segmento. La operatoria de carry trade fue la más perjudicada, esfumando dos meses de rendimientos en moneda dura y acumulando en el mes una pérdida del 2,5% en dólares, la primera desde septiembre de 2025.

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