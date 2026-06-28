Confirmado el precio del dólar para este lunes 29 de junio en todos los bancos del país

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.495 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

El Banco Central abrirá con el dólar minorista para la venta a $1.495.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.495 en Banco Nación. La semana que pasó dejó avances en las distintas cotizaciones del dólar, con los precios más elevados en lo que va de 2026, marcando nuevos máximos en escalada.

dólar lunes 29 de junio El dólar está subiendo a nivel mundial y el Gobierno nacional ya toma medidas. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 29 de junio Banco Nación: $1.495

$1.495 Banco Galicia: $1.490

$1.490 Banco BBVA: $1.500

$1.500 Banco Santander: $1.500

$1.500 Banco Ciudad: $1.495

$1.495 Banco Patagonia: $1.505

$1.505 Banco Macro: $1.500

$1.500 Banco Hipotecario: $1.495

$1.495 Banco Supervielle: $1.501

$1.501 Banco Credicoop: $1.495

$1.495 Banco Piano: $1.495

$1.495 Banco Comercio: $1.495

$1.495 ICBC: $1.495

$1.495 Brubank: $1.485 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El balance financiero de la última semana estuvo marcado por una nueva escalada en los distintos segmentos del mercado cambiario, que alcanzaron sus valores más elevados en lo que va de 2026, mientras que los activos bursátiles argentinos experimentaron caídas considerables, impulsadas por un clima internacional de mayor cautela inversora y por el fuerte retroceso del precio del petróleo, traccionado por los avances en las negociaciones de paz en Oriente Medio.