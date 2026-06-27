Los argentinos compraron casi 40 mil millones de dólares tras la flexibilización cambiaria

Luego de la la flexibilización de las restricciones cambiarias en abril de 2025 , el comportamiento financiero de la población argentina experimentó una transformación significativa. Según los últimos datos oficiales, las personas físicas han adquirido un total de USD 38.675 millones en el mercado oficial desde la salida del cepo.

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Durante el pasado mes de mayo , las compras netas de billetes por parte de individuos alcanzaron los USD 1.804 millones . Si bien esta cifra representó un descenso del 20% respecto a los niveles de abril, los analistas destacan que la demanda sigue siendo sostenida.

En total, unos 1,4 millones de personas acudieron al mercado oficial en el quinto mes del año para realizar compras brutas por USD 2.260 millones, mientras que unas 730.000 personas vendieron divisas por USD 456 millones.

La evolución mensual de la demanda muestra que el interés por el dólar se aceleró rápidamente tras el fin del cepo. En el primer mes de vigencia de la medida (abril de 2025), las compras ya sumaban USD 2.077 millones.

Sin embargo, el pico máximo se registró en septiembre de 2025 , cuando la proximidad de las elecciones legislativas impulsó la dolarización de carteras hasta alcanzar los USD 5.130 millones .

Mayo no generó sobresaltos en el precio del dólar minorista para la venta.

Tras ese récord, los montos operados mostraron oscilaciones: en octubre de 2025 se mantuvieron altos (USD 4.731 millones) y en noviembre descendieron a USD 1.597 millones. Ya en 2026, la tendencia retomó fuerza con compras de USD 2.613 millones en enero y USD 2.727 millones en abril.

El destino de los dólares y el rol del Banco Central

No todo el flujo de divisas tiene como destino el atesoramiento bajo el colchón. Del total de las salidas netas de mayo, cerca de USD 700 millones permanecieron depositados en cuentas bancarias locales. Otros USD 300 millones se incorporaron a activos externos y unos USD 800 millones se utilizaron para cubrir consumos con tarjeta en el exterior.

En contraste con el sector minorista, las empresas mantuvieron una conducta de venta neta, volcando USD 212 millones al mercado en mayo, influenciadas por las restricciones que aún afectan al atesoramiento corporativo.

A pesar de la fuerte presión compradora de los particulares, el balance cambiario de mayo resultó favorable para la autoridad monetaria. El Banco Central logró adquirir USD 2.601 millones en el mercado de cambios, mientras que el Tesoro Nacional sumó otros USD 150 millones.

En el acumulado total desde la apertura del mercado, el saldo neto comprador del sector privado no financiero escala hasta los USD 43.762 millones, consolidando la tendencia hacia la dolarización bajo el nuevo esquema normativo.