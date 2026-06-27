Rescataron a un motociclista que tuvo un accidente en una travesía de enduro en el Cerro Vizcacha

Un hombre de 56 años sufrió una caída que le provocó una lesión en la rodilla y personal de la Patrulla de Rescate debió intervenir para evacuarlo hacia la Ruta Provincial 13.

Un motociclista tuvo un accidente en el Cerro Vizcacha y tuvo que ser rescatado

Durante este sábado un motociclista de 56 años tuvo que ser rescatado tras accidentarse mientras hacía una travesía de enduro en el Cerro Vizcacha, ubicado en el departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas, donde la Patrulla de Rescate debió activar un protocolo de emergencia para asistir a un motociclista quien sufrió un accidente mientras practicaba enduro en la zona de Tres Quebradas.

Según los informes, el motociclista sufrió una fuerte caída que le ocasionó una lesión en la rodilla, la cual le impedía movilizarse por sus propios medios para salir de la zona montañosa. La alerta fue dada por un compañero de recorrido, quien se comunicó con las autoridades para informar sobre el estado de la víctima.

Para llevar a cabo la asistencia, un equipo compuesto por tres rescatistas se desplazó hasta el sitio del accidente. Tras brindar los primeros auxilios y estabilizar al hombre en el lugar, los efectivos procedieron a realizar las maniobras de evacuación correspondientes.