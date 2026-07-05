5 de julio de 2026 - 18:12

Ocho personas fueron rescatadas tras el aterrizaje de emergencia de una avioneta en Nueva York

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en el East River, en Nueva York. Los equipos de rescate evacuaron a ocho ocupantes, mientras las autoridades investigan las causas del incidente.

Una avioneta terminó en el río tras un aterrizaje forzoso en Nueva York.

Una avioneta terminó en el río tras un aterrizaje forzoso en Nueva York.

Foto:

Getty Images / Ryan Murphy
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una avioneta realizó este domingo un aterrizaje de emergencia en el East River, en la ciudad de Nueva York, lo que motivó un importante operativo de rescate. Según informaron las autoridades, ocho personas que viajaban a bordo fueron evacuadas con éxito y, de acuerdo con los primeros reportes, sufrieron heridas leves.

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El incidente involucró a un hidroavión, que por causas que aún son materia de investigación debió descender de manera forzosa sobre las aguas del río que separa Manhattan y Brooklyn.

Cómo fue el operativo de rescate

Tras el aterrizaje de emergencia, personal del Departamento de Bomberos y otros equipos de respuesta acudieron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes de la aeronave.

El procedimiento permitió evacuar a las ocho personas que viajaban en el hidroavión. Algunas versiones mencionaron inicialmente que podrían haber sido diez los pasajeros, aunque las autoridades confirmaron el rescate de ocho ocupantes.

La aeronave quedó flotando en posición vertical cerca del New York Skyport, mientras embarcaciones de emergencia rodeaban la zona para garantizar la seguridad del operativo.

Investigan las causas del incidente

Las causas que obligaron al piloto a realizar el aterrizaje de emergencia todavía no fueron determinadas y serán establecidas mediante la investigación correspondiente.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al hidroavión inclinado sobre uno de sus laterales, con una de las alas parcialmente sumergida, mientras un helicóptero sobrevolaba el sector colaborando con el despliegue de emergencia.

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