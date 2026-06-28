Tragedia en Francia: 11 muertos al estrellarse una avioneta con paracaidistas

Una avioneta utilizada para una actividad de paracaidismo se estrelló este domingo cerca de la ciudad de Nancy , en Francia , y provocó la muerte de sus 11 ocupantes , entre ellos el piloto, cinco instructores y cinco alumnos que participaban de un vuelo de bautismo.

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El accidente ocurrió alrededor de las 11 (hora local) en las inmediaciones de Tomblaine , cuando la aeronave comenzó a presentar inconvenientes mientras sobrevolaba la zona. Ninguno de los pasajeros alcanzó a realizar el salto previsto.

11 personnes sont mortes dans le crash d’un avion ce dimanche 28 juin à Tomblaine, près de Nancy alors qu’elles effectuaient un baptême de parachutisme, annonce la préfecture. L’accès à la rue a été fermé par la police, tandis que d’importants moyens ont été déployés par les po… pic.twitter.com/xxMAlskJGm

Según informaron las autoridades francesas, el avión transportaba a personas que se disponían a realizar su primer salto en paracaídas , acompañadas por instructores especializados. Entre las víctimas fatales se encuentran cinco instructores, cinco alumnos y el piloto , de acuerdo con lo informado por el prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy .

La aeronave, registrada en Alemania , cayó cerca del aeródromo de Nancy-Essey , en una zona próxima a un sector residencial. Las causas del accidente todavía no fueron determinadas y permanecen bajo investigación.

En un primer momento, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de explosión del avión tras el impacto. Tras el accidente se desplegó un importante operativo con la participación de 50 bomberos, 25 vehículos de rescate, dos equipos médicos de emergencia, 45 efectivos de la Policía Nacional y asociaciones de seguridad civil.

Asimismo, equipos de asistencia médica y psicológica brindaron contención a los familiares de las víctimas y a las personas que presenciaron el accidente en el aeródromo. La Policía también solicitó a la población evitar la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Embed Le crash d'un avion lors d'un baptême de parachutisme près de Nancy, dans la commune de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, a fait onze morts ce dimanche.



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El Gobierno francés expresó sus condolencias

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, lamentó la tragedia mediante un mensaje publicado en la red social X. "Terrible tragedia en Meurthe-et-Moselle, donde un avión que transportaba participantes en una actividad de paracaidismo se estrelló cerca de Tomblaine", escribió.

Además, agregó: "El número de víctimas humanas es especialmente elevado: 11 personas perdieron la vida. Expreso mis más sinceras condolencias a sus seres queridos".